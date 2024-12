Bà trùm Oanh Hà và “quái chiêu” vận chuyển ma túy về Việt Nam

Theo dự kiến, từ ngày 24 đến 30/12, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, ngụ tại Hải Phòng, chị ruột của Dung Hà - người liên quan vụ án Năm Cam) và 34 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà trùm Oanh Hà bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đồng phạm giúp sức vận chuyển trái phép hơn 626 kg ma túy với tổng số tiền 1.400 tỷ đồng. Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết, từ tháng 6/2018 đến cuối năm 2019, Oanh Hà thuê Nguyễn Văn Nam sang Campuchia nhận ma túy rồi vận chuyển về TP HCM giao cho khách. Nam đã rủ Lương Thị Thu Huyền (bạn gái của Nam) và Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương đến nhà Oanh tại Campuchia để nhận 34 bánh heroine rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về TP HCM. Khoảng tháng 6/2019, Nam rủ Dương và Huyền đi từ TP HCM qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo, Long An để sang chỗ Oanh ở Phnômpênh, Campuchia. Tại phòng ngủ tầng 2, Oanh dùng băng dính quấn vào bụng của Nguyễn Văn Nam và Đinh Xuân Dương mỗi người 2 bánh heroine. Do Huyền đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách và cho 2 bánh heroine dưới đáy túi để Huyền xách. Sau khi ngụy trang, Nam, Dương và Huyền vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo. Khi về tới Việt Nam, cả 3 cho 6 bánh ma túy vào túi xách của Huyền rồi đi đến ngõ Cây Sung, quận 8 để giao cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch). Đến khoảng tháng 6 và tháng 7/2019, Nam rủ Nguyễn Văn Vũ sang Campuchia vận chuyển ma túy. Oanh đã dùng băng dính để quấn bánh heroin vào bụng Nam và Vũ để vận chuyển về TP HCM tiêu thụ. Tổng cộng cả hai đã 9 lần vận chuyển ma tuý. Nam vận chuyển 10 bánh heroine và nhận 100 triệu đồng tiền công; Vũ vận chuyển 18 bánh heroine và nhận tiền 180 triệu đồng tiền công. Ngoài cách quấn ma túy vào bụng, Oanh Hà còn giấu ma túy trong các hộp số ôtô cũ rồi thuê người vận chuyển vào Việt Nam. Tại TP HCM, Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận ma túy từ Nguyễn Duy Khánh hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy về tháo dỡ lấy ma túy, cất giấu để giao cho Nam hoặc đi giao cho khách tại TP HCM và các vùng lân cận. Đầu năm 2022, Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận chỉ đạo từ một người phụ nữ có biệt danh Colombia qua mạng xã hội Singal (sau khi điều tra Quốc xác định là Oanh Hà). Lúc đầu, Oanh thuê Quốc đi giao ma túy cho Oanh và trả công 20-30 triệu đồng/chuyến. Đến tháng 9/2022, theo chỉ đạo của Oanh, Quốc nhận 8 hộp số ô tô cũ bên trong giấu ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đến kho đã thuê sẵn ở quận Bình Tân để tháo dỡ lấy ma túy. Quốc rủ thêm Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong (người giúp việc ở quán nhậu của Quốc) cùng tham gia. Trong đó, Thắng cùng với Quốc đi giao ma túy cho người của Oanh là Nguyễn Văn Nam và nhóm của Nam; Phong cùng với Quốc tháo các hộp số ô tô cũ để lấy ma túy ra. Cũng trong thời điểm này, Oanh Hà chỉ đạo Nguyễn Văn Nam ra Hà Nội thuê chung cư làm nơi cất giấu ma túy được vận chuyển từ TP HCM ra để giao cho khách của Oanh. Từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2022, Oanh Hà chỉ đạo Nam nhận 1 xe ô tô Land Cruiser giấu 104 bánh heroin trong các cánh cửa, gầm ghế và 28 chuyến xe ôtô chở hộp số ôtô cũ có cất giấu ma túy bên trong. Nam đã thuê công ty vận tải để vận chuyển các chuyến hàng này về hiệu sửa xe máy của Đào Văn Quỳnh và trang trại của Nguyễn Văn Cuối tại Hải Phòng để tháo dỡ lấy ma túy giao cho khách của Oanh tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội. Tổng số các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma tuý. Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nam đã giúp sức tích cực cho Oanh Hà vận chuyển hơn 384 kg ma túy. Nam được Oanh Hà trả công 300-500 triệu đồng tùy theo mỗi chuyến hàng. Theo thống kê tài khoản Hoang Cong Tu (tài khoản Oanh Hà sử dụng chuyển tiền) đã chuyển cho Nam tổng cộng 15,5 tỷ đồng tiền công. Đối với Nguyễn Anh Bảo Quốc cũng có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh vận chuyển trái phép 174 kg ma túy, đến nay, Quốc không nhớ đã được nhận bao nhiêu tiền công. >>> Xem thêm video: Hải Phòng bắt một nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy.

Theo dự kiến, từ ngày 24 đến 30/12, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, ngụ tại Hải Phòng, chị ruột của Dung Hà - người liên quan vụ án Năm Cam) và 34 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy. Bà trùm Oanh Hà bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đồng phạm giúp sức vận chuyển trái phép hơn 626 kg ma túy với tổng số tiền 1.400 tỷ đồng. Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết, từ tháng 6/2018 đến cuối năm 2019, Oanh Hà thuê Nguyễn Văn Nam sang Campuchia nhận ma túy rồi vận chuyển về TP HCM giao cho khách. Nam đã rủ Lương Thị Thu Huyền (bạn gái của Nam) và Nguyễn Văn Vũ, Đinh Xuân Dương đến nhà Oanh tại Campuchia để nhận 34 bánh heroine rồi vận chuyển qua đường tiểu ngạch về TP HCM. Khoảng tháng 6/2019, Nam rủ Dương và Huyền đi từ TP HCM qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo, Long An để sang chỗ Oanh ở Phnômpênh, Campuchia. Tại phòng ngủ tầng 2, Oanh dùng băng dính quấn vào bụng của Nguyễn Văn Nam và Đinh Xuân Dương mỗi người 2 bánh heroine. Do Huyền đang mang thai nên Oanh đã tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách và cho 2 bánh heroine dưới đáy túi để Huyền xách. Sau khi ngụy trang, Nam, Dương và Huyền vận chuyển ma túy về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo. Khi về tới Việt Nam, cả 3 cho 6 bánh ma túy vào túi xách của Huyền rồi đi đến ngõ Cây Sung, quận 8 để giao cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch). Đến khoảng tháng 6 và tháng 7/2019, Nam rủ Nguyễn Văn Vũ sang Campuchia vận chuyển ma túy. Oanh đã dùng băng dính để quấn bánh heroin vào bụng Nam và Vũ để vận chuyển về TP HCM tiêu thụ. Tổng cộng cả hai đã 9 lần vận chuyển ma tuý. Nam vận chuyển 10 bánh heroine và nhận 100 triệu đồng tiền công; Vũ vận chuyển 18 bánh heroine và nhận tiền 180 triệu đồng tiền công. Ngoài cách quấn ma túy vào bụng, Oanh Hà còn giấu ma túy trong các hộp số ôtô cũ rồi thuê người vận chuyển vào Việt Nam. Tại TP HCM, Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận ma túy từ Nguyễn Duy Khánh hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy về tháo dỡ lấy ma túy, cất giấu để giao cho Nam hoặc đi giao cho khách tại TP HCM và các vùng lân cận. Đầu năm 2022, Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận chỉ đạo từ một người phụ nữ có biệt danh Colombia qua mạng xã hội Singal (sau khi điều tra Quốc xác định là Oanh Hà). Lúc đầu, Oanh thuê Quốc đi giao ma túy cho Oanh và trả công 20-30 triệu đồng/chuyến. Đến tháng 9/2022, theo chỉ đạo của Oanh, Quốc nhận 8 hộp số ô tô cũ bên trong giấu ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đến kho đã thuê sẵn ở quận Bình Tân để tháo dỡ lấy ma túy. Quốc rủ thêm Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong (người giúp việc ở quán nhậu của Quốc) cùng tham gia. Trong đó, Thắng cùng với Quốc đi giao ma túy cho người của Oanh là Nguyễn Văn Nam và nhóm của Nam; Phong cùng với Quốc tháo các hộp số ô tô cũ để lấy ma túy ra. Cũng trong thời điểm này, Oanh Hà chỉ đạo Nguyễn Văn Nam ra Hà Nội thuê chung cư làm nơi cất giấu ma túy được vận chuyển từ TP HCM ra để giao cho khách của Oanh. Từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2022, Oanh Hà chỉ đạo Nam nhận 1 xe ô tô Land Cruiser giấu 104 bánh heroin trong các cánh cửa, gầm ghế và 28 chuyến xe ôtô chở hộp số ôtô cũ có cất giấu ma túy bên trong. Nam đã thuê công ty vận tải để vận chuyển các chuyến hàng này về hiệu sửa xe máy của Đào Văn Quỳnh và trang trại của Nguyễn Văn Cuối tại Hải Phòng để tháo dỡ lấy ma túy giao cho khách của Oanh tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội. Tổng số các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, mỗi chuyến tháo hộp số lấy ra khoảng 50kg ma tuý. Cũng theo cáo trạng, Nguyễn Văn Nam đã giúp sức tích cực cho Oanh Hà vận chuyển hơn 384 kg ma túy. Nam được Oanh Hà trả công 300-500 triệu đồng tùy theo mỗi chuyến hàng. Theo thống kê tài khoản Hoang Cong Tu (tài khoản Oanh Hà sử dụng chuyển tiền) đã chuyển cho Nam tổng cộng 15,5 tỷ đồng tiền công. Đối với Nguyễn Anh Bảo Quốc cũng có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh vận chuyển trái phép 174 kg ma túy, đến nay, Quốc không nhớ đã được nhận bao nhiêu tiền công. >>> Xem thêm video: Hải Phòng bắt một nữ cán bộ công an tổ chức sử dụng ma túy.