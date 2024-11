Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn

Ngày 29/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐTTP về ma tuý nắm được thông tin, xác định ngày 25/11/2024 đối tượng Bàn Văn Chung (SN: 1994, trú tại: Tiểu khu Tà Lọng, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Mùa Văn Tò (SN: 1992, trú tại: Bản Nà Cạn, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) thuê ô tô taxi để vận chuyển ma tuý từ Mộc Châu, Sơn La đi Hà Nội.

Đối tượng Mùa Văn Tò (trái) và Bàn Văn Chung (phải) tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐTTP về ma tuý phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tân Lạc; Công an huyện Tân Lạc và Công an xã Phong Phú thực hiện phương án chặn bắt đối tượng.

Khoảng 20h45 cùng ngày, khi các đối tượng đi đến khu vực xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, các lực lượng đồng loạt thực hiện phương án dừng phương tiện. Tiến hành kiểm tra, phát hiện trong balo của Bàn Văn Chung có 33 túi nilon chứa 6.372 viên nén màu hồng (Methamphetamine); 02 túi nilon chứa: 38,82 gam Heroine.

Khai thác nhanh, Chung và Tò khai nhận vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng ở địa bàn huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy và có tiền án về tội phạm ma túy mới chấp hành xong án phạt tù.

Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của 02 đối tượng. Kết quả, tại chỗ ở của Bàn Văn Chung phát hiện, thu giữ: 04 gói chứa: 768 viên nén màu hồng (Methamphetamine); 01 gói chứa: 31,30g Heroine. Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số: 7.140 viên nén màu hồng (Methamphetamine) và 70,12g Heroine.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.