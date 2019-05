Bắt 2 đối tượng chiếm đoạt tiền của bệnh nhân ghép tạng

Cụ thể, Ngọc là đối tượng lười lao động, thất nghiệp. Năm 2014, Ngọc định bán thận nhưng không thành vì bị máu nhiễm mỡ. Qua tìm hiểu thông tin, Ngọc bắt đầu có ý định lừa đảo người có nhu cầu ghép tạng bằng cách làm môi giới.

Qua mạng xã hội, Ngọc quen Tuấn Anh - cũng là đối tượng có nhu cầu bán thận nhưng thất bại vì chỉ số kháng nguyên (HLA) của Tuấn Anh và người cần ghép thận không phù hợp.

Từ đây, Ngọc và Tuấn Anh bắt đầu hợp tác lừa đảo, mua bán thận. Ngọc thuê Tuấn Anh với giá 100.000 đồng/ngày để đưa người hiến và người cần ghép đi xét nghiệm rồi làm giả giấy tờ của bệnh viện.

Tuấn Anh là người làm giả biên lại thu tiền tạm ứng bằng việc chụp ảnh lại biên lai thật, sau đó dùng máy tính để chỉnh sửa, in ra. Hai đối tượng còn bàn bạc làm giả con dấu của UBND xã, công an xã... và ký giả vào giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ hiến và ghép nội tạng. Trong quá trình điều qua, cơ quan công an phát hiện trong cốp xe của Tuấn Anh có nhiều con dấu giả.