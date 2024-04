Ngày 19/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, công an tỉnh này vừa khám phá chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265m cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc trong quá trình kiểm tra khối lượng lắp đặt dây cáp điện của dự án lưới điện trung, hạ thế tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phát hiện 9.265m dây cáp điện ngầm bị trộm cắp. Đây là loại dây điện ngầm giá trị lớn, ước tính thiệt hại khoảng 19 tỷ đồng.

Nguyễn Nam Hùng được xác định là kẻ cầm đầu và một số đối tượng trong đường dây.

Xác định tài sản bị chiếm đoạt lớn, có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, đây là vụ án rất khó làm rõ nếu chỉ áp dụng biện pháp điều tra thông thường, vì Công ty Điện lực Phú Thọ không xác định chính xác thời điểm xảy ra vụ việc, hiện trường không để lại manh mối.

Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

Chỉ trong thời gian ngắn, ban chuyên án đã làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan. Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 13 đối tượng. Đến ngày 18/4, thêm một đối tượng ra đầu thú sau khi được vận động, thuyết phục.

Trong đường dây này, Cơ quan Điều tra xác định Nguyễn Nam Hùng (SN 1990, thường trú xã Xuân Đình, Phúc Thọ, Hà Nội) là chủ mưu, cầm đầu; Đoàn Văn Quang (SN 1993, thường trú xã Cô Nôi, Mai Sơn, Sơn La) là đối tượng thực hiện tích cực; Hoàng Đông Quyền (SN 1977, ở xã Xuân Đỉnh, Phúc Thọ, Hà Nội) là đối tượng vận chuyển và Nguyễn Thị Phương (SN 1969, ở xóm Án, xã Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ.

Hiện vụ bắt 14 đối tượng trộm 9.265m cáp điện ngầm trị giá 19 tỷ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.