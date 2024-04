Bắt giữ nam thanh niên dâm ô nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Ngày 19/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an TP Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Quyết định tạm giữ đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, HKTT: tổ 8 phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Phạm Trung Thành tại cơ quan Công an.

Cụ thể, vào khoảng 6h50 ngày 15/4, tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ 14, phường Tân Giang, TP Cao Bằng, cháu H, sinh năm 2011, học sinh lớp 8, trú tại phường Tân Giang - TPCB đang đi xe đạp trên đường đi học thì bị Thành đi xe máy từ sau dùng tay sàm sỡ làm cháu hoảng loạn. Sau đó cháu đã kể lại với gia đình để báo lên lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Cao Bằng đã nhanh chóng tập trung xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thấy nổi lên đối tượng Phạm Trung Thành có nhiều dấu hiệu phạm tội. Ngày 16/4/2024, tại cơ quan Công an, đối tượng Thành đã khai nhận hành vi phạm tội và khai thêm trước đó còn gây ra 3 vụ tương tự nữa. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, nhất là các bậc phụ huynh cần quản lý, quan tâm nhiều hơn nữa đối với con em trong sinh hoạt, học tập, vui chơi; đặc biệt là trang bị cho trẻ em gái kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục .