Bao vây trường gà, bắt quả tang hàng chục "con bạc" cá độ

Công an ập vào bắt quả tang các đối tượng.

Ngày 21/2, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên Phi (SN 1973, trú tại phường An Hòa, TP Huế) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mởTrước đó, tại tổ 7, khu vực 3, phường An Hòa, TP Huế, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Hòa huy động lực lượng bao vây, bắt giữ hàng chục đối tượng đang “miệt mài” cá độ đá gà thắng thua bằng tiền.