Bão Trà Mi gây mưa to, sóng lớn, ngập lụt

Trưa nay (27/10), sau hơn 2 giờ quần thảo ven biển và đi vào Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, bão Trà Mi đã suy yếu. Bão đã gây mưa to, sóng lớn gây ngập đường và khu dân cư.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều nay (27/10), nhiều nơi có mưa to, gió lớn, vùng ven biển sóng to, gió mạnh, nước biển dâng cao. Nhiều tuyến đường bị ách tắc do ngập nước; cây xanh ngã đổ chắn ngang nhiều tuyến đường; một số nhà dân bị tốc mái; công trình bị hư hỏng. Thông tin sơ bộ, một số tàu thuyền của ngư dân bị sóng biển đánh chìm, trôi dạt…

Nước biển cuồn cuộn vượt qua hệ thống kè đá tràn vào đất liền khu vực biển Phú Thuận huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế. Ảnh LĐTĐ

Tại khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, nước biển dâng cao, sóng lớn đánh vào bờ gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Theo hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, tại Thừa Thiên Huế đã xuất hiện những điểm mưa cục bộ rất to như đỉnh Bạch Mã 551mm, Thượng Lộ 553mm, thị trấn Tre Khe (Nam Đông) 363mm, Thanh Thủy (Hương Thủy) 337mm.

Tại Quảng Trị nhiều điểm mưa trên 300mm như đập thủy điện La Tó 340mm, Tà Long 311mm, hồ Bảo Lài 400mm, Vĩnh Tú 317mm, Trung Sơn 313mm.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay, lũ trên sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang lên nhanh. Dự báo trong chiều và tối nay lũ trên sông Hương tiếp tục lên. Trong đêm nay và sáng mai, lũ trên sông Hương tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ2-BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (các huyện Phong Điền, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, thành phố Huế, thị xã HươngThủy, thị xã Hương Trà).

Sau khi đi vào đất liền Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, bão Trà Mi sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ chiều nay đến hết đêm 28/10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Từ hôm nay đến 29/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Tại Quảng Bình, sông Gianh có khả năng lên trên mức BĐ2, sông Kiến Giang lên mức BĐ2-BĐ3. Tại Quảng Trị, các sông Thạch Hãn, Bến Hải, Hiếu, Ô Lâu lên mức BĐ3. Thừa Thiên Huế, sông Bồ lên mức BĐ3, sông Hương lên trên mức BĐ2-BĐ3. Quảng Nam, sông Vu Gia lên mức BĐ3, sông Thu Bồn lên BĐ2- BĐ3. Các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai.

Trong đó, tại Quảng Trị nguy cơ xảy ra ngập lụt tại Đông Hà, Hải Lăng, Gio Linh, Cam Lộ...

Tại Quảng Nam, sông Vu Gia lên mức BĐ3 và sông Thu Bồn lên BĐ2- BĐ3, nguy cơ ngập lụt ở các huyện, thành phố Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn.