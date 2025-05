CSGT Quảng Ngãi quyết xóa điểm đen bởi xe ngược chiều trên QL 1A

Nhiều năm qua, tại Km1047+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi hình thành một điểm đen an toàn giao thông .

Nguyên nhân là hàng ngày, nhất là vào khung giờ tan ca tại các nhà máy, xí nghiệp xảy ra tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện, chủ yếu là xe máy, đi ngược chiều trên Quốc lộ.

Nhiều phương tiện ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua KCN VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: Tuệ Minh

Tình trạng này diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông. Qua thực tế, tại đây cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ mà nguyên nhân chính xuất phát từ các phương tiện ngược chiều.

Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều trên tuyến QL1 đoạn qua Khu Công nghiệp Tịnh Phong, VSIP Quảng Ngãi diễn ra phổ biến, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với Công an xã Tịnh Phong tăng cường xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm, gây mất an toàn, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Xe ngược chiều ngay cả vào ban đêm. Ảnh: Tuệ Minh

Thiếu tá Đỗ Thành Đạt - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 5 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông cho hay, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông 2 bánh (mô tô, xe máy) đi ngược chiều trên đoạn tuyến qua Khu Công nghiệp Tịnh Phong, VSIP Quảng Ngãi vẫn diễn ra khá phổ biến và đã trực tiếp gây ra tai nạn giao thông làm chết người.

Kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 5 sẽ phối hợp với công an xã tăng cường xử lý hành vi vi phạm, thông qua hình ảnh camera giám sát an ninh trật tự.

Loạt phương tiện vi phạm bị ghi hình, chuyển thông tin về Phòng CSGT để xử lý. Ảnh Công an cung cấp

Mới đây nhất, ngày 6/5, Phòng CSGT đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh hàng chục trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy đi ngược chiều tại Km1047+70 tuyến QL1 đoạn qua xã Tịnh Phong.