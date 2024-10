Bão Trà Mi gây mưa to từ Quảng Bình- Quảng Ngãi từ tối nay

Vào lúc 16h ngày 26/10, bão Trà Mi cách Đà Nẵng khoảng 358km về phía Đông Đông Bắc. sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Ảnh TT Dự bảo KTTV quốc gia

Từ chiều tối và đêm 26/10 đến ngày 28/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 200-450mm, cục bộ có nơi trên 600mm; phía Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, cục có nơi trên 200mm.

Đêm 28/10 và sáng ngày 29/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa , mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

