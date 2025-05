Lâm Đồng: Thu giữ lượng lớn rượu ngoại, khí cười không rõ nguồn gốc

Ngày 8/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 283 chai rượu ngoại cùng 3 bình khí cười không có hóa đơn, chứng từ tại quán bar WARM, số 180 Bùi Thị Xuân (phường 2, TP. Đà Lạt).

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 2/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Công an Phường 2 và các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện quán bar WARM, do ông Ng.V.H. (trú tại Ninh Thuận) làm chủ, đang phục vụ khoảng 50 khách với bia, rượu ngoại có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên, kết hợp âm thanh và ánh sáng sôi động.

Tại kho hàng của quán, cơ quan Công an phát hiện 283 chai rượu ngoại chưa sử dụng và 3 bình khí N2O (khí cười), tất cả đều không rõ nguồn gốc.

Hiện, toàn bộ hàng hóa đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng niêm phong, tạm giữ để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.