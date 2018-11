Bão số 9 suy yếu, Nam Bộ mưa to 30-100mm

Đêm qua (25/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9 nên các tỉnh phía Nam của Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết sau bão, ngày hôm nay (26/11), tỉnh miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

QL13 ngập đến yên xe máy. Nguồn ảnh: Vietnamnet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông nên từ hôm nay đến đêm 27/11 các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến: các tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).

Bên cạnh đó, từ nay đến 28/11, do mưa lớn sau bão số 9 , trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và các tỉnh miền Đông Nam Bộ xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.