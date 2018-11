Khởi tố 3 đối tượng hành hung nữ nhân viên hàng không

(Kiến Thức) - Công an huyện Thọ Xuân vừa tiến hành khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi hành hung nữ nhân viên VietJet Air tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Thông tin mới nhất về vụ hành hung nữ nhân viên hàng không tại cảng hàng không Thọ Xuân, chiều 25/11, cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An, (sinh năm 1990 trú tại số nhà 03, ngõ 46 Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa); Lê Văn Nhị, sinh năm 1977 và Lê Trung Dũng (cùng sinh năm 1984 đều ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 23/11/2018 tại cảng hàng không Thọ Xuân.

Trước đó, khoảng 14h20' ngày 23/11, Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng đến cảng hàng không Thọ Xuân để tiễn người nhà đi chuyến bay VN1271 chặng bay Thanh Hoá - TP HCM dự kiến cất cánh lúc 15h05’ cùng ngày.

Sau khi người nhà làm xong các thủ tục check- in, Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng nhờ chị Lê Thị Giang, nhân viên hãng hàng không VietJet Air (đang làm nhiệm vụ kiểm soát hành lý tại khu vực sảng ga đi) chụp ảnh hộ, sau đó 3 đối tượng muốn chụp chung với chị Giang, nhưng chị Giang từ chối vì lý do công việc.

Do không được đáp ứng yêu cầu, nên các đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng đã to tiếng chửi, bới, hành hung chị Giang.

Lúc đó, bà Lê Thị Hiền là đại diện hãng hàng không VietJet Air chứng kiến sự việc đã ra can ngăn thì bị Lê Văn Nhị tát vào mặt và đạp vào người; 2 nhân viên kiểm soát an ninh là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội thực hiện nhiệm vụ tại vị trí ga đã can ngăn thì bị Lê Trung Dũng đánh vào mặt.

Lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp với tổ công tác của Công an huyện Thọ Xuân đã có mặt kịp thời và khống chế, bắt giữ 3 đối tượng.

Ba đối tượng Phạm Hữu An, Lê Trung Dũng và Lê Văn Nhị tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Thọ Xuân khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Sau khi điều tra, xác minh, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 25/11 cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị và Lê Trung Dũng về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.