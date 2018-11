Ảnh: Đường phố TP.HCM ngập trong biển nước do bão số 9

Mới hơn 17h chiều nay 25/11 nhưng cả khu vực TP.HCM chìm trong u ám, mưa dông giăng kín do ảnh hưởng bão số 9 hoành hành suốt cả ngày. Nhiều tuyến đường ở TP.HCM từ các quận trung tâm ra đến vùng ngoại ô đều chìm trong biển nước. Có nơi mưa sâu hơn nửa bánh xe máy khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Mưa kèm dông gió kéo dài suốt cả ngày và có dấu hiệu mạnh thêm vào tối nay (25/11) đã khiến đường phố ngày cuối tuần ở Sài Gòn vắng vẻ... Nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. "Suốt cả ngày mưa gió liên hồi và cứ ngỡ đến chiều tối bão sẽ không còn ảnh hưởng đến Sài Gòn. Thế nhưng, càng về tối, mưa dông càng mạnh khiến tôi và gia đình lo lắng", chị Thanh, ngụ quận Thủ Đức chia sẻ. Nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng phương tiện qua lại vì mưa bão số 9 đang hoành hành. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mặc dù bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên vẫn sẽ gây ra lượng mưa rất lớn cho nhiều tỉnh thành ở Nam Bộ. Dự báo từ nay tới sáng mai, TP.HCM sẽ có mưa to 70-150mm, nguy cơ gây ngập lụt lớn. Theo số liệu từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ trong vòng hơn 2 giờ qua, khu vực trung tâm TP mưa hơn 50mm, trong khi đó mưa tại Cần Giờ đã đạt hơn 150mm. Tại khu vực các quận nội thành ghi nhận cũng có gió giật cấp 7-8 khiến cây cối ngã đổ. Tại nhiều tuyến đường, mưa to nước chảy xiết thành dòng xô ngã hàng loạt người đi đường.

Một người đi xe máy bị té ngã trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 bị ngập nặng do mưa bão. Ảnh Duyên Phan/TTO. Hiện khắp trên địa bàn TP mưa vẫn còn rất to và dự kiến kéo dài. Trong khi theo dự báo mực nước cao nhất ngày trên các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai còn duy trì ở mức cao trong hôm nay tại Phú An và Nhà Bè dao động ở mức 1,50 - 1,55m, sau đó xuống chậm. Tình trạng ngập nước trên địa bàn TP.HCM dự kiến sẽ còn diễn ra trầm trọng hơn sắp tới.

