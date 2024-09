Bão số 3 Yagi: Quảng Ninh cấm xe qua cầu Bãi Cháy, cầu Vân Đồn

Để phục vụ người dân có nhu cầu đi lại, Sở Giao thông Vận tải bố trí xe tải đưa đón miễn phí xe mô tô qua cầu Bãi Cháy. Cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Hạ Long cũng bố trí đủ quân số tại 2 bên đầu cầu để kiểm soát, phân luồng các phương tiện.

Cấm các phương tiện qua cầu Bãi Cháy.

Lúc 9h00' tại huyện Vân Đồn có gió cấp 9, cấp 10 giật trên cấp 11-12. Bão đã gây đổ một số cây xanh, tốc mái 1 nhà dân, nhưng người dân trong nhà đã được di dời đến nơi an toàn trước đó. Toàn huyện, hơn 850 hộ dân ở trong nhà mái ngói, mái tôn đã được đưa đến nhà kiên cố, an toàn. Để bảo đảm an toàn, Công an Vân Đồn phối hợp Công an Cẩm Phả tổ chức chốt không để xe máy qua cầu Vân Đồn.