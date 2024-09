Lâm Đồng: Nhiều vựa trộn đất Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc

Trước đó ngày 24/8, tổ công tác do Thượng tá Lương Đình Chức, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ huy chia thành làm hai mũi ập vào kiểm tra vựa nông sản Huyền Thuỷ Trang và một điểm của cơ sở này cách đó khoảng 5 km ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương.



Thời điểm kiểm tra, tại vựa nông sản có có một xe tải đang xuống khoai tây. Trong vựa có bà Hương, bà Huyền (chủ vựa) cùng gần chục công nhân đang lựa khoai tây, đóng gói vào từng bịch. Khi các trinh sát xuất hiện, bà Hương và bà Huyền liên tục lớn tiếng, bảo là không làm bất cứ điều gì sai phạm, công an không có quyền kiểm tra và yêu cầu phải có công an huyện mới hợp tác. Khi thấy công an huyện và công an xã đến, bà Hương và bà Huyền mới hợp tác với công an. Ở khu vực xã Ka Đô, tổ trinh sát phát hiện một nam thanh niên trộn đất đỏ vào khoai tây. Theo thanh niên này, khoảng 2,5 tấn khoai trộn đất đỏ để bán cho một người ở TP HCM.

Rất nhiều khoai tây Trung Quốc được nhập về vựa khoai tây Huyền Thủy Trang. Lượng lớn khoai tây nhập từ Trung Quốc chưa chứng minh được hóa đơn, chứng từ. Cùng với tổ công tác ở huyện Đơn Dương, tổ thứ 2 của Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng thời kiềm tra nhiều vựa rau củ ở huyện Đức Trọng. Tại vựa nông sản Thương Vui, huyện Đức Trọng, tổ công tác cũng phát hiện cơ sở này đang trộn đất Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc.



Theo ghi nhận, tại vựa có khoảng 1 tấn khoai đã được trộn xong, còn 1/3 bao đất chưa sử dụng. Chủ vựa cho biết, đất được trộn cho khách quen và khoai tây được lấy từ Trung Quốc đem về Bắc Ninh rồi mang về đây. Sau khi trộn đất, khoai tây sẽ giao cho các bạn hàng ở các tỉnh Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Cà Mau…

Sau khi ập vào kiểm tra 2 vựa khoai tây của Huyền Thuỷ Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã mở rộng điều tra và kiểm tra thêm những điểm kinh doanh khoai tây Trung Quốc khác như: Điểm kinh doanh rau củ Tâm Uyên và Chúc Quỳnh ở xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương. Tại đây, công an phát hiện hàng chục tấn khoai tây Trung Quốc. Thời điểm kiểm kiểm tra, cả 2 điểm kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khoai tây này.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bước đầu phát hiện các điểm này có một số vi phạm như: Kinh doanh không phép, kinh doanh sai phép, một số điểm chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, một số điểm kinh doanh trộn đất đỏ vào khoai tây Trung Quốc.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan để làm rõ các vấn đề liên quan đến thuế và xác minh một số điểm có dấu hiệu dán tem giả hàng Đà Lạt vào khoai tây Trung Quốc để xử lý.