Bão số 10 liên tục thay đổi: Phú Yên - Bình Định lại thành tâm bão?

Bão số 10 liên tục thay đổi



Bản tin 21h tối ngày 3/11 từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 19h cùng ngày, vị trí tâm bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam trong 24h tới, mỗi giờ đi được 10 -15 km. Đến 19 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Như vậy thời điểm này, bão số 10 sẽ tăng 1 cấp.

Hướng di chuyển của bão số 10.

Dự báo cho thấy, đến 19 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đây là cơn bão cấp 8-9 nên cường độ và hướng di chuyển của nó sẽ chịu sự chi phối của hệ thống ngoại lực là chính, nó có thể thay đổi tính chất rất nhanh.

“Đối với bão cấp 8-9 và áp thấp nhiệt đới thì các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá tính không ổn định về cường độ và quỹ đạo của nó lớn hơn nhiều các cơn bão mạnh và rất mạnh như cơn số 9 vừa rồi. Vì vậy người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo để có giải pháp ứng phó tốt nhất” – ông Khiêm cho hay.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo trong ngày 4/11, bão duy trì sức gió 74 km/h, giật 111 km/h. Đài Hong Kong cho biết bão đạt cực đại với sức gió 85 km/h, sau đó giảm còn 65 km/h trước khi vào đất liền. Đáng chú ý, các đài quốc tế đều cho rằng bão sẽ đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó Bình Định và Phú Yên là nơi dự kiến tâm bão đi qua.

Mưa lớn, diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 4-6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Nói về về các mối nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và trên đất liền do ảnh hưởng của bão số 10, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiếm nhận định, nguy hiểm đầu tiên là gió mạnh cấp 8-9, giật 12 và sóng biển cao 4-6m ở trong khu vực nguy hiểm do bão số 10, do đó, các tàu thuyền hoạt động hoạt động trong vùng này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Ngoài ra, vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi trở vào đến Khánh Hòa có thể có gió cấp 8, giật cấp 11. Do đặc điểm của bão số 10 là vùng mây đối lưu lệch về phía Tây nên khả năng hiện tượng mưa giông, lốc và gió giật mạnh sẽ xảy ra ở vùng ven biển và đất liền từ ngày 4/11.

Do vậy, khi bão còn cách bờ khoảng 300-400km, điều này là rất nguy hiểm đối với các hoạt động tàu thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, khả năng bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây đợt mưa to diện rộng ở khu vực miền Trung đến vài trăm milimét từ ngày 4-7/11. Mưa lớn sẽ khiến nguy cơ lũ trên sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế tới Phú Yên là rất cao trong tuần này.

Không chủ quan trước diễn biến cơn bão số 10

Tại cuộc họp giao ban ứng phó bão số 10 ngày 3/11, ông Trần Quang Hoài Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh cơn bão số 10 có thể diễn biến phức tạp kèm theo rủi ro do mưa lớn rủi ro lũ, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là tại các khu vực đang bị thiệt hại nghiệm trọng do đợt lũ chồng lũ, bão chồng bão từ đầu tháng 10 cho tới nay. Do đó, không được chủ quan, đặc biệt là tuyến biển.

Ông Trần Quang Hoài yêu cầu, các bộ, ngành địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Ông Trần Quang Hoài Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện 1500,1503 và Công điện số 35 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng và Tổng cục Thủy sản phối hợp kiểm soát thật chặt chẽ số lượng tàu thuyền, nhất là Còn 8 phương tiện/60 lao động (Bình Định) trong vùng nguy hiểm và các tàu vãng lai;

Vận hành, bảo đảm an toàn công trình và hạ du các hồ đập thủy lợi, thủy điện đặc biệt đối với các hồ đập nhỏ, các hồ đập xung yếu; Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê sông, đê biển, các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, nhất là các trọng điểm xung yếu và các sự cố xảy ra trong bão số 9 và các đợt mưa lũ vừa qua.

Các địa phương rà soát các khu vực sạt lở, công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt các tuyến kè biển đang hư hỏng; khẩn trương công tác hỗ trợ khôi phục căn nhà bị sập đổ, các cơ sở trường học bị thiệt hại và sẵn sàng các biện pháp đảm bảo đón bão số 10.

Đảm bảo an toàn tính mạng các lực lượng cán bộ, chiến sỹ đang tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại các điểm sạt lở, trường hợp cần thiết phải rút quân khi khi mưa lớn kéo dài.

Bộ Công thương tiếp tục bình ổn giá các mặt hàng nhu yếu phẩm và đặc biệt là các vật tư khắc phục sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng; chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam sớm cấp điện cho 52 xã phù hợp tình hình ngập lụt thực tế các địa phương, đồng thời thông tin tới người dân về việc cấp điện đảm bảo an toàn tính mạng, tránh các rủi ro không đáng có.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẵn sàng các phương án nhắn tin tới người dân theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tăng cường các bản tin dự báo tình bão số 10 và mưa lũ, nhất là các bản tin sâu ở các khu vực trọng yếu, khu vực đang cứu hộ cứu nạn, khu vực nguy cơ sạt lở, cảnh báo sạt trượt khu vực miền núi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Siêu bão Goni đổ bộ vào Philippines: