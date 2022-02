Bắc Giang: Thanh niên 17 tuổi bị đâm chém dã man tại sân bóng

Ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết về vụ thanh niên 17 tuổi bị truy sát dã man cạnh sân bóng xảy ra trên địa bàn huyện Việt Yên. Theo đó, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thế Nhu (SN 1992, trú tại xã Hồng Thái, Việt Yên) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Ngô Thế Nhu tại Cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 10/2, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo về việc, P.V.T (SN 2005, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) bị một nhóm đối tượng dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào vùng lưng, vai gây thương tích tại đường bê tông sát sân bóng thôn Me, xã Nghĩa Trung. Hậu quả, T. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh. Đến 16h30 ngày 11/2, đối tượng Ngô Thế Nhu đã tới cơ quan Công an đầu thú.

Hiện nguyên nhân vụ thanh niên bị truy sát đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.