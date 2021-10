Hải Dương: Bệnh nhân đang cấp cứu bị côn đồ đến viện truy sát

Ngày 22/10, Công an thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 15/10 trên địa bàn phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh.

Khoảng 17h20 ngày 15/10, Công an thành phố Chí Linh nhận được tin báo của Trung tâm y tế thành phố về một trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát. Trong quá trình tiến hành sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục bị một đối tượng đến tận phòng bệnh truy sát. Sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Chí Linh đã khẩn trương xác minh thông tin.

Đối tượng Bùi Tiến Dũng.

Kết quả ban đầu xác định, chiều ngày 15/10, có 3 nhóm thợ đang thi công công trình nhà ở của anh C, tại khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, đến khoảng 16h15’ cùng ngày, khi anh N.V.D, sinh năm 1975, thành phố Chí Linh đang lắp đặt cầu thang tầng 2 thì bất ngờ bị Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1987, trú tại KDC Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh - là thợ điện trong nhóm thợ thi công, dùng dao gấp đâm vào khu bả vai trái và phần thắt lưng bên phải. Khi Dũng đang định đâm nhát thứ 3 thì anh D. và mọi người có mặt tại đó ngăn lại được, sau đó, anh D. được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi đâm anh D. Dũng bỏ ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, đối tượng tiếp tục quay trở lại nhà anh C, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh P.C.H (sinh năm 1983, huyện Nam Sách) - là thợ đang lắp đặt bếp. Sau khi bị Dũng đâm, anh H. cố bỏ chạy nhưng bị đối tượng cầm dao đuổi theo nhưng được bố của đối tượng Dũng cũng đang làm việc tại đó đã kịp thời ngăn cản. Anh H. được đưa đi cấp cứu, còn đối tượng Dũng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Một lúc sau, đối tượng tiếp tục quay lại nhà anh C. để tìm anh H. Nghe tin anh H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thành phố Chí Linh, Bùi Tiến Dũng đã tìm đến bệnh viện, xông vào tận phòng bệnh, tiếp tục dùng dao đâm anh H. và bỏ trốn. Qua kiểm tra, anh H bị thương ở các vị trí ngực phải, vai phải, bên phải bụng, sườn bên trái và ở bên trái cổ.

Xác định đối tượng gây án có biểu hiện thần kinh không ổn định, khả năng nạn nhân tiếp tục bị truy sát rất cao và có thể gây nguy hiểm cho người khác, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TP Chí Linh cử lực lượng bảo vệ tuyệt đối, an toàn cho các nạn nhân, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng & phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến 10h30 ngày 16/10, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang trốn tại nhà một người họ hàng tại khu vực phường Bến Tắm.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Dũng khai do trong quá trình làm việc tại nhà anh C, Dũng bị các nạn nhân “cản đường” dẫn đến bức xúc nên đã gây ra sự việc trên.

Vụ việc đang được Công an thành phố Chí Linh tiếp tục điều tra làm rõ.

