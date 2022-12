Bắc Giang: 3 sinh viên điều hành đường dây đánh bạc 2.000 tỷ

Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa khám phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn. Theo đó, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số trang web nghi vấn có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn.

Các đối tượng liên quan tới vụ án.

Đến ngày 20/12, Ban chuyên án đã huy đông động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan trong đường dây này tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và TP Hà Nội.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc này gồm: Ngô Đức Hạ (SN 1998, HKTT tại xã Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang); Vũ Công Tới (SN 2001, HKTT ở Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, HKTT ở thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (SN 2003, trú tại thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang) là em gái ruột của Ngô Đức Hạ; Ngô Thị Thu (SN 2003 trú tại thôn Xuân Lạn, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang); Lục Văn Phong (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, Lục Ngạn, Bắc Giang).

Trong đó, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ. Điều đáng lưu ý là, đối tượng Nghĩa, Liên và Thu đều là sinh viên Đại học; trong đó, Nghĩa đang theo học chuyên ngành công nghệ. Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua website trên đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng. Đường dây này đã thu hút hàng nghìn người chơi trên phạm vi toàn quốc.

Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính các loại, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng. Số tiền này đã bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ. Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.