Bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài, bị điều tra tội “rửa tiền”

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (C03), Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra giai đoạn 2, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.



Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, giai đoạn một đã kết thúc hành vi liên quan tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra giai đoạn hai.

Bà Trương Mỹ Lan.

Ở giai đoạn 2, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu và Rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, lãnh đạo Cục C03 cho hay cơ quan điều tra bước đầu xác định bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu, thu khoảng 30.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục C03 cho biết, khó khăn bây giờ là xác định bị hại. Đồng thời, đề nghị những người mua 25 gói trái phiếu là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát đến cơ quan điều tra các tỉnh thành khai báo để đảm bảo quyền lợi trong vụ án.

Đối với hành vi rửa tiền, thiếu tướng Thành cho biết, Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao có quy định hành vi này. Đó là, người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện. Do đó, số tiền mà bị can Lan chiếm đoạt, tham ô hoặc thông qua hoạt động cho chính mình vay sau đó thì chỉ cần thực hiện một trong các hành vi theo quy định của Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP là đã phạm vào tội rửa tiền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, sau khi rút tiền thông qua hoạt động ngân hàng, bị can Lan đã đem đi đầu tư, mua gom bất động sản lớn trên toàn quốc; đồng thời chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư.

"Cơ quan điều tra đang tích cực điều tra và kết quả sẽ công bố sau", lãnh đạo C03 thông tin.