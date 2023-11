7 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã vụ Vạn Thịnh Phát phạm tội thế nào?

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Bà Sương với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB đã ký 4 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 79 khoản vay tại SCB có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 55.814 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của những khoản vay mà bị can ký các thủ tục hợp thức là hơn 48.824 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỷ đồng. Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB bị đề nghị truy tố hai tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Cơ quan điều tra xác định, ông Thành liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.677 tỷ đồng và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của ngân hàng gây thiệt hại hơn 42.770 tỷ đồng. Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng giám đốc SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Dũng đã liên đới gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng, thực hiện hành vi với vai trò giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Trầm Thích Tồn, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Tồn đã ký duyệt, đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn SCB trái với các quy định của pháp luật và của chính SCB, dẫn đến các khoản vay bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột, sử dụng trái phép, gây thất thoát đặc biệt lớn cho SCB. Ông Tồn đã gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỷ đồng. Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Ông Vũ được xác định đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 3.762 tỷ đồng. SUN HENRY KA ZIANG, thành viên Hội đồng quản trị SCB được xác định phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. SUN HENRY KA ZIANG bị cho là đã gây thiệt hại 462.089 tỷ đồng, có với trò đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi tiến hành điều tra, không rõ người ngoại quốc này ở đâu và cũng chưa có kết quả tương trợ tư pháp về hình sự. Do đó, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với SUN HENRY KA ZIANG. Lam Lee George, nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" gây thiệt hại hơn 19.733 tỷ đồng. Do đang bỏ trốn, không rõ ở đâu và chưa có kết quả tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can Lam Lee George. Đối với 5 bị can trên, hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định được họ đang ở đâu. CQĐT cho rằng, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của những người này. CQĐT cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi các bị can đăng ký thường trú, lập biên bản vận động họ ra đầu thú. CQĐT đề nghị VKSND Tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh đối với 5 bị can bỏ trốn nêu trên để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. >>> Mời độc giả xem thêm video Nữ quái lừa đảo bố chồng, gia đình chồng 17 tỷ “nướng” vào sới bạc:

