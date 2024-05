Hãi hùng loạt vụ đang đi trên đường bị “trời đánh” tử vong

Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong: Khoảng 15h ngày 19/5, chị Bùi Thị Phương 24 tuổi, ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa lái xe máy trên tuyến đường nối TP Thanh Hóa đi sân bay Thọ Xuân. Khi xe đến xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, trời mưa lớn kèm giông sét dữ dội. Chị Phương bất ngờ bị luồng sét đánh trúng nên ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Chiều cùng ngày, bà Lê Thị Nhung 62 tuổi, ở xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang làm việc trên đồng cũng bị một luồng sét phóng trúng, thiệt mạng. Các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Ảnh minh họa) Bị sét đánh chết khi đi xe máy dưới cơn mưa dông: Chiều 19/5, ông N.V.T. (39 tuổi, trú xóm Giao Bồi, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, Nam Định) chạy xe máy qua đoạn đường ven biển thuộc khu vực xã Giao Hải thì bị sét đánh trúng. Ông T. ngã ra đường tử vong tại chỗ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, khu vực huyện Giao Thủy có mưa giông kèm sấm sét. Ra đồng lùa bò về nhà, người phụ nữ bị sét đánh tử vong: Khoảng 17h20 ngày 11/5, thấy trời nổi mưa giông, bà Đặng Thị Ng. (SN 1972, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ra cánh đồng trước nhà để lùa con bò về chuồng. Đang trên đường về, bất ngờ một tia sét đánh trúng khiến bà Ng. tử vong. Con bò cũng bị sét đánh chết tại chỗ. Sau khi mưa tạnh, người thân không thấy bà Ng. về nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện người phụ nữ tử vong ngoài cánh đồng. Sét đánh làm một người chết, một cano bốc cháy: Sáng 6/5, trong lúc đi đánh bắt cá ở Mom Đồ Thờ, thuộc phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ông N.V.N, sinh năm 1979, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nghi bị sét đánh chết. Người dân phát hiện và đã cùng thân nhân đưa ông N.V.N về nhà để lo hậu sự. Trong khi đó, vào khoảng 13h, ngày 6/5, tại cảng tàu xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn), một cano bị sét đánh trúng và bốc cháy. Người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đi bắt cua: Sáng 28/8/2023, anh Đào Văn H. (SN 1987, trú thôn An Chính, xã Nam, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) trong lúc đi ra cánh đồng lúa thôn An Chính, xã Nam Chính đổ lờ bắt cua thì bất ngờ cơn mưa dông ập đến kèm theo sấm, sét. Tia sét đã đánh trúng anh H., khiến anh ngã xuống, tử vong trên cánh đồng. Đi làm rẫy, một người phụ nữ bị sét đánh tử vong: Chiều 30/7/2023, chị Hồ Thị S. (51 tuổi), ở thôn Trà Vân, xã Hương Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đang đi làm rẫy thì không may bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, chính quyền xã Hương Trà đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Lãnh đạo địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình người nhà nạn nhân. Đi thăm ruộng mạ, người đàn ông bị sét đánh tử vong: Ngày 19/6/2023, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã có mưa giông kèm theo sét gây thiệt hại người tại xã Chiềng Khoang. Cụ thể, nạn nhân là ông L.V.T. (SN 1971; trú tại bản Khoang, xã Chiềng Khoang) bị sét đánh khi đi thăm ruộng mạ. Sét đánh lúc rạng sáng, hai người trong gia đình tử vong: Khoảng 3h15 ngày 27/6/2023, cơ quan chức năng TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc nhà chị V.D.P (SN 1987, ở tổ 4, khu 2, phường Hà Lầm) bị sét đánh vào nhà khiến bị cháy. Ngay khi sự việc xảy ra người dân sinh sống cạnh đó đã phá cửa vào nhà dập lửa. Khi vào bên trong nhà, tại tầng 1 mọi người thấy có nhiều vết cháy, ngoài ra người dân phát hiện 2 thi thể, gồm: chị V.D.P và anh D.V.Đ (SN 1975). Được biết thời điểm xảy ra vụ việc tại tầng 2 trong ngôi nhà còn có 3 cháu nhỏ là: T.V.D.H (SN 2010); T.Q.N (SN 2018) và D.V.T (SN 2016). >>> Xem thêm video: Ấn Độ: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày. Nguồn ĐTHĐT

