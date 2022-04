Bà Nguyễn Phương Hằng có 2 quốc tịch: Có ảnh hướng tới việc điều tra?

Liên quan đến sự việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 18/4, Công an TP HCM cho biết đã tiến hành mở rộng điều tra và lập lý lịch tư pháp của bị can.

Trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm 2010, bà mới bắt đầu đổi tên như hiện tại. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Phương Hằng được xác định có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Cộng hòa Síp).

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng Bộ luật hình sự (BLHS) của Việt Nam để giải quyết. Do đó, việc bà Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý.

Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật quy định, người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó.

Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Luật sư Thơm nói thêm: "Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có 2 quốc tịch sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người có một quốc tịch". Vì thế, đối với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, người phạm tội trước hết vẫn được xác định là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng BLHS Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội".

