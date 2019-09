Anh sát hại gia đình em ở Đan Phượng: Cháu trai là nguyên nhân hung thủ cuồng sát?

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, sáng 1/9, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang nhà người em trai Nguyễn Văn Hải (SN 1969) để truy sát, đâm chém dã man cả nhà em trai khiến 2 người chết tại chỗ, 3 nạn nhân nguy kịch được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, thêm một nạn nhân nữa đã tử vong. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Hiện con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan vụ án trên, chiều 1/9, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông để điều tra về tội "Giết người".