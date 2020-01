Ai sẽ ngồi ghế Chánh VP Thành ủy HN Nguyễn Văn Tứ vừa bị bắt?

Chiều 31/12, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học đã trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học cho biết, ông Nguyễn Văn Tứ bị bắt vì những công việc khi làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, chứ không phải trong thời gian làm Chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Phạm Thanh Học cũng cho biết lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan hợp tác nghiêm túc với lực lượng quan chức năng của Trung ương và Bộ Công an để điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Về hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để xem xét tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, do ông Tứ là Thành uỷ viên nên thẩm quyền quyết định đình chỉ tạm thời hoặc quyết định khác sẽ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường.

Nói về trường hợp bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng bị khởi tố, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học cho biết, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Hường.

“Lãnh đạo thành phố đã đến làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố, là Sở Kế hoạch Đầu tư và Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Việc này nhằm ổn định tư tưởng, tâm trạng cán bộ, Đảng viên, công nhân, viên chức và vẫn phải làm việc bình thường”, ông Phạm Thanh Học nói.

Trả lời về việc phân công ai giữ chức vụ ông Nguyễn Văn Tứ đảm nhiệm trước khi bị bắt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Phạm Thanh Học nói rằng: “Phân công ai, bổ nhiệm ai, để thay những chức danh đó thì lúc này chúng ta chưa bàn đến việc đó. Văn phòng thành ủy Hà Nội hiện nay còn 3 đồng chí phó văn phòng nữa, tóm lại sẽ phân công và làm việc bình thường”.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bị can Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT TP Hà Nội.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố, bắt tạm giam hai bị can trên là diễn biến mới nhất của tiến trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũngtheo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 ngày 14/5/2019 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14 ngày 09/07/2019 và số 23/C03-P14 ngày 28/11/2019.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Tứ (54 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trước khi giữ chức Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội từng nhiều năm làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội. Cuối tháng 6/2017, ông Tứ nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, phân công ông giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tứ vi phạm pháp luật do có liên quan đến một số gói thầu thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường ( Công ty Nhật Cường ) trúng thầu.

Thời điểm ông Nguyễn Văn Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cũng là giai đoạn Nhật Cường Sofware (tiền thân là một trung tâm công nghệ thông tin của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) dù mới được thành lập nhưng đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội.