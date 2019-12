Vụ đầu độc chị họ vì thích anh rể ở Thái Bình: 3 người may mắn thoát chết

(Kiến Thức) - Trước thời điểm nữ điều dưỡng uống trà sữa nghi bị bỏ xyanua, hai mẹ con nữ điều dưỡng khác cũng uống nhưng 2 cốc này không có độc. Một trưởng khoa định uống nhưng sau đó không uống nên may mắn thoát chết.

Thông tin mới nhất vụ việc em họ bỏ xyanua vào trà sữa, đầu độc chị họ khiến một nữ điều dưỡng phải chết oan ức tại Thái Bình, sáng 31/12, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khai quật tử thi nữ điều dưỡng N.T.H. để giám định, làm rõ việc nữ điều dưỡng này tử vong bất thường.



Ghi nhận của PV Kiến Thức, khoảng 8h sáng ngày 31/12, tại Nghĩa trang Nhân dân Thành phố Thái Bình trên đường Hùng Vương, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã tiến hành buổi khai quật tử thi nạn nhân N.T.H.

Lực lượng công an che bạt, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Cùng với đó cơ quan pháp y tỉnh Thái Bình cũng có mặt để tiến hành các bước để phục vụ quá trình điều tra phá án.

Cơ quan chức năng khai quật, khám nghiệm nữ nạn nhân sáng 31/12.

3 người may mắn thoát chết

Liên quan vụ án trên, một thông tin đáng chú ý vừa được tiết lộ, trước thời điểm nữ điều dưỡng N.T.H. tử vong bất thường do uống trà sữa, đã có 2 mẹ con điều dưỡng khác uống 2 cốc trà sữa. rất may 2 cốc trà sữa này không có độc. Một trưởng khoa định uống nhưng do bận việc nên quên luôn việc này.

Khi xảy ra vụ việc, đến thời điểm này, nhiều đồng nghiệp của nữ điều dưỡng này vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nữ điều dưỡng khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình, chị P.T.L kể lại, vào khoảng 16h ngày 2/12, có một nữ giới xách đến 2 túi quà và nói gửi cho chị Đ.T.H.Y. đang làm ở khoa.

Do chị Y. không có ở khoa, shipper đã nhờ chị L. nhận thay. Sau cuộc điện thoại thông báo với Y, chị L định mang 2 túi quà gồm có 6 cốc trà sữa (3 cốc màu cafe và 3 cốc màu sữa) và khoảng 3 kg quả quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính khoa. Nhưng khi xách túi quà thấy vài ba quả quýt bị dập và nước trà sóng sánh ra túi, chị liền mang đi rửa sau đó mới cất vào tủ lạnh.

Tủ lạnh nơi đựng trà sữa.

Theo lời kể của nữ điều dưỡng này, khoảng 17h30 ngày 2/12, chị đón con trai từ trường học về nơi làm việc là khoa Nội 3.

“Thấy con kêu khát nước tôi liền sang tủ lấy 2 cốc trà sữa trân châu màu sữa, 1 cốc cho con uống, 1 cốc để mình uống. Sau này biết trong 6 cốc trà sữa chỉ có 2 cốc không có độc, tôi mới biết là 2 mẹ con mình đã may mắn uống vào 2 cốc duy nhất không có độc", chị L. cho hay.

Chị L. đồng thời cho biết, một người khác đã may mắn thoát chết là anh D., trưởng khoa Nội 3. Thời điểm đó, anh D. cũng bảo chị L. mang cho 1 cốc màu sữa để uống. Thấy vậy, mọi người nói tối nay anh D. trực thì nên uống màu cafe, còn màu sữa để các chị em uống. Rất may là vừa lúc đó có bệnh nhân nên anh D. bận nên chưa uống. Sau đó do bận bịu liên tục nên anh D. quên luôn chuyện nên cũng thoát nạn.

Đến hôm sau 3/12, vào khoảng 10h sáng, sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, điều dưỡng N.T.H. lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục tại đó.

Thấy vậy, đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu.

Gia đình nữ nghi phạm suy sụp

Nữ nghi phạm Trang.

Tại nhà nữ nghi phạm Lại Thị Kiều Trang tại xã Vũ Quý (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, vụ việc trên khiến ngay cả những người thân nữ nghi phạm đều ngạc nhiên, bàng hoàng và không thể tin nữ nghi phạm này đã bỏ chất độc vào trà sữa nhằm sát hại chị họ của mình vì có tình cảm với anh rể. Từ ngày xảy ra vụ việc, mẹ nữ nghi phạm Trang không ra ngoài gặp gỡ mọi người. Ngôi nhà luôn cửa đóng then cài. Trao đổi với PV, ông Đ. - bố nữ nghi phạm cho rằng, con gái ông chót dại nên phải chịu hình phạt của pháp luật. “Tôi với gia đình giờ chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua chứ không biết làm sao cả. Giờ biết chia sẻ với ai, ai đồng cảm với mình. Phận tôi làm bố làm mẹ, giờ con mắc cái tội như vậy mà mình làm bố làm mẹ nên cũng không biết làm thế nào…", ông Đ. cho biết.

Gia đình nghi phạm Trang.

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều T. (SN 1994) trụ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để điều tra việc bỏ thuốc độc vào trà sữa nhằm giết vợ anh rể khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị N.T.H. trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Thời điểm chị H. tử vong đang là cán bộ điều dưỡng Bệnh viện phổi tỉnh Thái Bình. Trước đó, Công an Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) - nghi phạm trong vụ bơm chất độc vào trà sữa khiến một phụ nữ tử vong . Do quá trình đầu độc của Trang quá tinh vi nên gia đình chị N.T.H. không chút nghi ngờ mà chỉ nghĩ chị H. bị đột tử và từ chối định pháp y. Việc chị H. tử vong bất thường khiến cơ quan công an đặt nghi vấn và tiến hành điều tra. Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Lại Thị Kiều Trang để tiếp tục làm rõ vụ việc.

