Đà Nẵng: Nhiều cán bộ, công chức khai gian để mua nhà ở xã hội

(Kiến Thức) - Thanh tra Đà Nẵng vừa có thông báo kết luận cho thấy có rất nhiều cán bộ, công chức viên chức, người lao động của TP kê khai thông tin không trung thực để được mua nhà ở xã hội chung cư An Trung 2.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Trần Huy Đức vừa ký thông báo về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà do liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư.



Theo đó, ngày 22/2/2018, chủ đầu tư mở bán nhà ở xã hội đợt 1 với số lượng 324 căn và có 553 trường hợp đăng ký xin mua.

Chủ đầu tư trình danh sách 553 trường hợp đủ điều kiện lên Sở Xây dựng Đà Nẵng. Sở Xây dựng xét duyệt có 324 trường hợp có điểm sàn xét duyệt từ 70 điểm được mua căn hộ nhà ở xã hội.

Tuy nhiên kết quả kiểm tra thực tế 324 căn hộ tại chung cư An Trung 2 của 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội, cho thấy có 13 trường hợp có đơn xin sửa chữa từ khi nhận bàn giao căn hộ đến thời điểm kiểm tra thực tế khóa cửa; 73 trường hợp khóa cửa. 86 trường hợp này từ khi nhận bàn giao căn hộ đến thời điểm kiểm tra thực tế khóa cửa, có dấu hiệu nhiều tháng chưa ở, thực tế người được mua nhà ở xã hội chưa có nhu cầu về nhà ở. Ông Trương Văn Minh được duyệt mua căn hộ số 17, tầng 11, qua kiểm tra thực tế người đang ở trong căn hộ này là bà Nguyễn Thị Loan. Bà này xác nhận nhờ ông Minh đứng tên mua giúp căn hộ chung cư cho mình và bà đã có nhà ở tại nơi khác.