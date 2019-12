Chánh văn phòng Thành uỷ Hà Nội liên quan Nhật Cường thế nào?

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội và bị can Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT TP Hà Nội.



Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Việc khởi tố, bắt tạm giam hai bị can trên là diễn biến mới nhất của tiến trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Bị can Nguyễn Văn Tứ và Phạm Thị Thu Hường.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 ngày 14/5/2019 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14 ngày 09/07/2019 và số 23/C03-P14 ngày 28/11/2019.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cũng trong ngày 28/12,Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Văn Tứ ở Mỗ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội). Đến 16h30 chiều cùng ngày, quá trình khám xét kết thúc.

Ông Nguyễn Văn Tứ (54 tuổi, quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trước khi giữ chức Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội từng nhiều năm làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hà Nội. Cuối tháng 6/2017, ông Tứ nhận quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, phân công ông giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tứ vi phạm pháp luật do có liên quan đến một số gói thầu thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) trúng thầu.

Thời điểm ông Nguyễn Văn Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cũng là giai đoạn Nhật Cường Sofware (tiền thân là một trung tâm công nghệ thông tin của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) dù mới được thành lập nhưng đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội.

Trong đó, có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện từ năm 2016. Gói thầu này có giá trị gần 43 tỷ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ do ông Nguyễn Văn Tứ với tư cách là Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội ký phê duyệt.

Cơ quan công an khám xét nhà ông Nguyễn Văn Tứ chiều 28/12.

Cụ thể, cuối năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội mời thầu gói Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội với trị giá gần 43 tỷ đồng. Tại dự án này, Công ty Nhật Cường đã liên danh với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh để tham gia đấu thầu. Qua chấm thầu, đàm phán, ngày 26/12/2016, liên danh Công ty Nhật Cường và Công ty Đông Kinh đã ký thực hiện gói thầu với Sở KH&ĐT Hà Nội (Hợp đồng số 01-2016/HĐKT/HAPI-NC-DKC).

Trước đó, vào tháng 6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội có báo cáo, đề xuất về việc thực hiện công tác số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.

Liên quan gói thầu này, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 người liên quan vụ án này gồm: Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố bổ sung tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bị truy nã).

Trước đó, ngày 18/11, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu, rửa tiền tại Công ty Nhật Cường vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi.