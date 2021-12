6 tội danh “bà trùm” buôn lậu Mười Tường bị khởi tố

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (bà trùm buôn lậu Mười Tường, SN 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi rửa tiền.