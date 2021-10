Cựu cán bộ công an “rửa tiền” giúp trùm buôn lậu Mười Tường thế nào?

Tối 29/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Công an An Giang) về tội “Rửa tiền”. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, nơi cư trú: ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Văn Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, nơi cư trú: ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phạm tội mà có. Trong ngày 29/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó, trùm buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới, xảy ra vào ngày 30/10/2020, tại khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang). Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định Mười Tường cùng đồng phạm liên quan đến nhiều vụ án khác. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt giam 2 cha con đại gia Thiện Soi ở TX.Phú Mỹ về tội rửa tiền. Nguồn: VTV

