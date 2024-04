4 đối tượng bắt giữ 2 bố con trong quán bi-a trái pháp luật

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Trần Minh Hiếu, sinh năm 2002; Nguyễn Văn Thoại, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Việt, sinh năm 2002 và Nguyễn Văn Thường, sinh năm 2003 đều ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra, làm rõ hành vi bắt người trái pháp luật…

4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc nhận được tin báo của anh V.V.G, sinh năm 1990 ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc về việc: Tối 2/4, trong lúc đang chơi bi-a, anh đã bị 4 đối tượng ở xã Hải Lộc đến ép đưa anh và cháu V.Đ.M.K, 2 tuổi là con trai anh G. lên ô tô chở đến nơi vắng người để đánh. Sau khi lên xe đi được một đoạn, lấy cớ xin cho con về nhà rồi sẽ tiếp tục đi theo bọn chúng, anh G. bế cháu nhỏ vào nhà và tìm cách chạy trốn, lên cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng nói trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ trước với anh G. nên Trần Minh Hiếu đã rủ thêm Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Thường đi xe sang xã Hòa Lộc tìm anh G. để giải quyết.

Hiên vụ bắt giữ 2 bố con trong quán bi-a trái pháp luật đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.