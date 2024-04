Trương Mỹ Lan bị tuyên tử hình, 673 nghìn tỷ thiệt hại bồi thường thế nào?

Chiều 11/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình với 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.



Đáng chú ý, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng SCB, khấu trừ đi số tiền các bị cáo đã nộp lại còn buộc bị cáo Lan bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỷ đồng .

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

HĐXX cũng buộc chuyển số tiền 300 tỷ đồng mà ông Nguyễn Văn Hảo đã nộp khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan cho ngân hàng SCB để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp lại số tiền 1000 tỷ đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Buộc bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt phải nộp lại số tiền 2.204,565 tỷ đồng, số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Đồng thời, buộc các bị cáo được Trương Mỹ Lan cho, thưởng phải nộp lại số tiền, đồ vật, cổ phiếu, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.

Tịch thu 4,8 triệu USD đã thu của bị cáo Đỗ Thị Nhàn và buộc bị cáo phải nộp tiếp số tiền Việt Nam đồng tương đương 400.000 USD để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước (tỷ giá VNĐ/USD theo tỷ giá của ngân hàng ngoại thương việt nam công bố tại thời điểm thi hành án). Buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt số tiền là 100 triệu đồng.

HHXX giao cho Ngân hàng SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1122 mã tài sản đang được thế chấp cho Ngân hàng SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nghĩa vụ nợ trong vụ án như đã xác định, theo hợp đồng thế chấp đã ký theo đúng quy định pháp luật.

1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng này đã được HĐXX xác định là thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB với tổng dư nợ tính đến ngày 17/10/2022 như đã nhận định. Do đó, HĐXX đề nghị ngân hàng SCB trong trường hợp nếu xử lý tài sản theo hợp đồng thế chấp để thu hồi nợ thì sau khi xử lý xong các khoản nợ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng thì phần giá trị tài sản còn lại (nếu có) cần phối hợp với C03 để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan thì dùng toàn bộ phần còn lại đó để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án.

Đáng chú ý, HĐXX tuyên tiếp tục tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án gồm số tiền 116.292.500.000 đồng mà ông Tạ Hùng Quốc Việt và gia đình tự nguyện nộp lại. 190.000 USD của ông Trần Văn Hùng nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án; số tiền 50 tỷ đồng của ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp; số tiền 414.889.903.530 đồng của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã nộp.

Buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan là 2.882,8 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Buộc Công ty Cổ phần địa ốc Hồng Phát phải nộp lại số tiền 2.355.104.862.000 đồng để đảm bảo thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Buộc công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại số tiền 145,26 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Buộc bà Mai Ngọc Ngà nộp lại số tiền 19,3 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Buộc Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả số tiền 400 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Buộc Công ty cổ phần T&H Hạ Long và Công ty Âu Lạc nộp lại số tiền 6.095.475.000.000 đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong trong toàn bộ vụ án. Đối với quan hệ thế chấp, bảo đảm liên quan các QSDĐ của Công ty Âu Lạc và Công ty Hạ Long dùng để đảm bảo dư nợ cho các khoản vay tại ngân hàng SCB, cơ quan cảnh sát điều tra đang ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng. HĐXX xét cần tách ra để công ty Tuần Châu và công ty Âu Lạc giải quyết với ngân hàng SCB và các bên liên quan (nếu có) trong một vụ án khác khi các bên có yêu cầu.

Tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận QSD Đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ, của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng.

Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, giao cho C03-Bộ công an để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Trương Mỹ Lan; Tiếp tục kê biên đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM (diện tích khoảng 1ha thuộc Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển), giao C03 tiếp tục điều tra làm rõ để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Tiếp tục tạm giữ số tiền mà các bị cáo đã nộp, thu giữ của bị cáo để đảm bảo thi hành án đối với các bị cáo. Tiếp tục phong tỏa tài khoản của các bị cáo, những đối tượng có liên quan để đảm bảo thi hành án đối với các bị cáo.

Tịch thu, trả lại, tạm giữ đối với các thiết bị điện tử và đồ vật khác thu của các bị cáo theo quy định pháp luật. Chấm dứt ngăn chặn đối với các tài sản không liên quan đến vụ án bị cục C03- Bộ Công an ngăn cản giao dịch chuyển nhượng

Một số cá nhân tổ chức có giao dịch với bị cáo Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng bất động sản, dự án thì trả lại số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc nộp tiếp tiền theo giao dịch đã thỏa thuận để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án và được nhận lại cổ phần, dự án, bất động sản để tiếp tục thực hiện,

Đối với các tài sản, khoản tiền mà HĐXX xác dịnh để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu.

Giao lại các bản chính 143 bản chính Giấy chứng nhận QSDĐ tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho UBND tỉnh Long An, đề nghị UBND tỉnh Long An chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 USD để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả. Đồng thời, làm rõ các sai phạm có liên quan (nếu có) để xử lý theo quy định của pháp luật.