Nữ chủ nhà chết thảm dưới tay kẻ làm thuê vì một câu nói

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/10/2020, lực lượng Công an phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM nhận được tin trình báo về việc trong hẻm 50, đường Nguyễn Đình Chiểu đang xảy ra 1 vụ hoả hoạn, khói đen bao trùm khu vực. Nhiều người xông vào dập lửa, nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến đám cháy bùng phát mạnh. Nhận tin báo, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Phú Nhuận đã huy động hơn 20 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, trong lúc vào hiện trường căn nhà kiểm tra, lực lượng PCCC phát hiện thi thể 1 người phụ nữ ở khu vực tầng hai. Bước đầu xác định, chủ căn nhà trên là bà Ngô Thị N., thi thể được phát hiện cháy đen là bà N.. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên cổ của nạn nhân có vết đâm. Cụ thể, phần cổ có vết thương do vật sắc nhọn gây ra, làm mất máu, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo người dân sinh sống tại hiện trường, bà N. hiện đang cho sửa lại nội thất bên trong căn nhà. Nhiều người dân đã nhìn thấy bà N. trước khi căn nhà bị cháy. Ngoài ra một số tài sản cá nhân của bà N. cũng không cánh mà bay. Từ những thông tin trên và các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà N. bị sát hại và hung thu đã cố tình phóng hoả để xoá dấu vết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát bắt đầu khoanh vùng những đối tượng từng tiếp xúc với bà N., những mối quan hệ, bạn bè làm ăn... và phát hiện thời gian gần đây bà N. có thuê 1 người đàn ông đến để tu sửa nhà, làm nội thất. Lực lượng chức năng xác định được đối tượng tình nghi này chính là Đồng Xuân Quỳnh. Thời điểm trước khi người dân phát hiện vụ cháy, Quỳnh có tiếp xúc với bà N.. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Quỳnh lên để làm việc. Trong quá trình điều tra, người đàn ông này liên tục quanh co, cho rằng mình không liên quan và yêu cầu cơ quan chức năng phải thả anh ta về. Tuy nhiên, lực lượng công an đã đưa ra nhiều bằng chứng thu thập được tại hiện trường, chứng minh Quỳnh có liên quan đến cái chết của bà N.. Lúc này, đối tượng mới chịu cúi đầu thừa nhận. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản và tạo hiện trường vụ cháy nhằm phi tang các chứng cứ, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Theo đối tượng Quỳnh, trước khi gây trọng án, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho một công ty nội thất. Thời gian rảnh rỗi, Quỳnh tham gia đánh bạc qua mạng internet và nợ số tiền 90 triệu đồng. Để có tiền trang trái, Quỳnh còn vay nợ 50 triệu đồng và phải trả lãi 50.000 đồng/ngày. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, trong khi lương làm ra không đủ nên cuộc sống của Quỳnh bế tắc và ngập trong nợ. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được công ty phân công giám sát thi công phần nội thất cho căn nhà của gia đình bà N.T.N. Quá trình giám sát công trình tại đây, Quỳnh trò chuyện với chủ nhà và biết được việc bà N. vừa bán một căn nhà được 12 tỷ. Bà N. dành 8,5 tỷ đồng để mua lại căn nhà trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu nơi Quỳnh được giao giám sát. Đồng thời, Quỳnh nắm bắt được thời gian sinh hoạt của gia đình bà N. nên hắn đã nãy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 12h45 ngày 27/10/2020, Quỳnh bấm chuông nhà bà N. nói đến sửa chữa đồ trang trí nội thất trước đó. Sau khi vào nhà, Quỳnh giả vờ kiểm tra nội thất và trò chuyện cùng bà N. Khi biết bà N. đang ở nhà một mình, Quỳnh tìm cơ hội khống chế, cướp tài sản. Khi bà N. nói đi lên lầu 2 có việc, Quỳnh đi theo và dùng một đoạn dây điện chuẩn bị trước siết cổ bà N. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi gây án, Quỳnh lục khắp nhà bà N. và lấy đi nhiều tiền mặt, vàng, trang sức, cùng nhiều vật dụng quý giá khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sợ bà N. tỉnh dậy sẽ tố cáo mình nên trước khi rời khỏi căn nhà, đối tượng còn dùng dao đâm một nhát vào cổ bà N. để chắc chắn nạn nhân chết. Tiếp đến Quỳnh gom quần áo, các miếng xốp rải đều 4 phòng ngủ rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả. Sau đó, Quỳnh lấy chiếc xe Attila của con gái bà N. rồi tẩu thoát. Quỳnh còn cẩn thận khóa trái cửa ngoài của ngôi nhà mình vừa gây án. Đối tượng Quỳnh chạy một mạch đến đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh và bỏ lại xe rồi đi bộ về phòng trọ tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp thay quần áo và cất tài sản vừa cướp được. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chiều 27/10/2020, Quỳnh đem tài sản là ngoại tệ đến một tiệm vàng đổi được hơn 52 triệu. Cùng với số tiền mặt cướp được, Quỳnh gom lại và đưa 100 triệu đồng cho bạn gái, nhờ trả nợ. Thời gian này, Quỳnh không nói cho bạn gái biết mình vừa giết người, cướp tài sản. Ngày 19/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố Đồng Xuân Quỳnh về tội Giết người và Cướp tài sản. Với hành vi phạm tội cực kì nguy hiểm của mình Quỳnh đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 27/10/2020, lực lượng Công an phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM nhận được tin trình báo về việc trong hẻm 50, đường Nguyễn Đình Chiểu đang xảy ra 1 vụ hoả hoạn, khói đen bao trùm khu vực. Nhiều người xông vào dập lửa, nhưng bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, khiến đám cháy bùng phát mạnh. Nhận tin báo, đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Phú Nhuận đã huy động hơn 20 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, trong lúc vào hiện trường căn nhà kiểm tra, lực lượng PCCC phát hiện thi thể 1 người phụ nữ ở khu vực tầng hai. Bước đầu xác định, chủ căn nhà trên là bà Ngô Thị N., thi thể được phát hiện cháy đen là bà N.. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện trên cổ của nạn nhân có vết đâm. Cụ thể, phần cổ có vết thương do vật sắc nhọn gây ra, làm mất máu, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc nạn nhân tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo người dân sinh sống tại hiện trường, bà N. hiện đang cho sửa lại nội thất bên trong căn nhà. Nhiều người dân đã nhìn thấy bà N. trước khi căn nhà bị cháy. Ngoài ra một số tài sản cá nhân của bà N. cũng không cánh mà bay. Từ những thông tin trên và các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định bà N. bị sát hại và hung thu đã cố tình phóng hoả để xoá dấu vết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát bắt đầu khoanh vùng những đối tượng từng tiếp xúc với bà N., những mối quan hệ, bạn bè làm ăn... và phát hiện thời gian gần đây bà N. có thuê 1 người đàn ông đến để tu sửa nhà, làm nội thất. Lực lượng chức năng xác định được đối tượng tình nghi này chính là Đồng Xuân Quỳnh. Thời điểm trước khi người dân phát hiện vụ cháy, Quỳnh có tiếp xúc với bà N.. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Quỳnh lên để làm việc. Trong quá trình điều tra, người đàn ông này liên tục quanh co, cho rằng mình không liên quan và yêu cầu cơ quan chức năng phải thả anh ta về. Tuy nhiên, lực lượng công an đã đưa ra nhiều bằng chứng thu thập được tại hiện trường, chứng minh Quỳnh có liên quan đến cái chết của bà N.. Lúc này, đối tượng mới chịu cúi đầu thừa nhận. Tại cơ quan điều tra, Quỳnh thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản và tạo hiện trường vụ cháy nhằm phi tang các chứng cứ, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Theo đối tượng Quỳnh, trước khi gây trọng án, Quỳnh làm nghề giám sát thi công cho một công ty nội thất. Thời gian rảnh rỗi, Quỳnh tham gia đánh bạc qua mạng internet và nợ số tiền 90 triệu đồng. Để có tiền trang trái, Quỳnh còn vay nợ 50 triệu đồng và phải trả lãi 50.000 đồng/ngày. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, trong khi lương làm ra không đủ nên cuộc sống của Quỳnh bế tắc và ngập trong nợ. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2020 đến giữa tháng 8/2020, Quỳnh được công ty phân công giám sát thi công phần nội thất cho căn nhà của gia đình bà N.T.N. Quá trình giám sát công trình tại đây, Quỳnh trò chuyện với chủ nhà và biết được việc bà N. vừa bán một căn nhà được 12 tỷ. Bà N. dành 8,5 tỷ đồng để mua lại căn nhà trong hẻm 50 Nguyễn Đình Chiểu nơi Quỳnh được giao giám sát. Đồng thời, Quỳnh nắm bắt được thời gian sinh hoạt của gia đình bà N. nên hắn đã nãy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 12h45 ngày 27/10/2020, Quỳnh bấm chuông nhà bà N. nói đến sửa chữa đồ trang trí nội thất trước đó. Sau khi vào nhà, Quỳnh giả vờ kiểm tra nội thất và trò chuyện cùng bà N. Khi biết bà N. đang ở nhà một mình, Quỳnh tìm cơ hội khống chế, cướp tài sản. Khi bà N. nói đi lên lầu 2 có việc, Quỳnh đi theo và dùng một đoạn dây điện chuẩn bị trước siết cổ bà N. cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi gây án, Quỳnh lục khắp nhà bà N. và lấy đi nhiều tiền mặt, vàng, trang sức, cùng nhiều vật dụng quý giá khác. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sợ bà N. tỉnh dậy sẽ tố cáo mình nên trước khi rời khỏi căn nhà, đối tượng còn dùng dao đâm một nhát vào cổ bà N. để chắc chắn nạn nhân chết. Tiếp đến Quỳnh gom quần áo, các miếng xốp rải đều 4 phòng ngủ rồi phóng hỏa tạo hiện trường giả. Sau đó, Quỳnh lấy chiếc xe Attila của con gái bà N. rồi tẩu thoát. Quỳnh còn cẩn thận khóa trái cửa ngoài của ngôi nhà mình vừa gây án. Đối tượng Quỳnh chạy một mạch đến đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh và bỏ lại xe rồi đi bộ về phòng trọ tại đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp thay quần áo và cất tài sản vừa cướp được. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Chiều 27/10/2020, Quỳnh đem tài sản là ngoại tệ đến một tiệm vàng đổi được hơn 52 triệu. Cùng với số tiền mặt cướp được, Quỳnh gom lại và đưa 100 triệu đồng cho bạn gái, nhờ trả nợ. Thời gian này, Quỳnh không nói cho bạn gái biết mình vừa giết người, cướp tài sản. Ngày 19/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố Đồng Xuân Quỳnh về tội Giết người và Cướp tài sản. Với hành vi phạm tội cực kì nguy hiểm của mình Quỳnh đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.