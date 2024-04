Cán bộ trường đẩy nữ sinh và loạt vụ giáo viên thiếu kiểm soát

Cán bộ trường túm cổ áo, đẩy nữ sinh vào tường: Ngày 11/4, trên mạng xã hội lan truyền clip về một cán bộ Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có hành động túm cổ áo, kéo, đẩy học sinh vào tường, áp sát vào mặt học sinh và lớn tiếng. Trong clip, nữ sinh chỉ biết khóc, sợ hãi. UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, giáo viên là tổng phụ trách đội có mời 3 học sinh lớp 6 lên phòng truyền thống để răn đe liên quan đến việc gây gổ, đánh nhau trong trường. Thầy giáo đánh hàng chục học sinh bị kỷ luật: Ngày 16/1, đại diện cha mẹ học sinh lớp 9 của Trường THCS Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, họ không đồng tình trước việc xử lý thầy giáo V.Q.H (giáo viên dạy môn Toán) khi đánh học sinh ngay trong lớp học. Theo đó, thầy giáo này đã đánh hàng chục học sinh. Phòng GD&ĐT huyện Hòa Bình điều giáo viên này về trường khác mà không có hình thức kỷ luật nào. Trưởng phòng GD&ĐT khẳng định đây là hình thức kỷ luật vì từ một trường trung tâm về trường vùng sâu. Cô giáo đánh học sinh bầm mông vì không làm bài: Ngày 26/12/2023, Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã có tờ trình gửi UBND huyện đề nghị xử lý kỷ luật cô giáo Ph.Th.L do vi phạm đạo đức nhà giáo. Theo báo cáo của Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm, ngày 7/12, trong giờ làm bài tập toán, cô L. gọi nam sinh N.X.H (học sinh lớp 5) lên bảng làm bài tập. Cô L. hướng dẫn cách làm bài cẩn thận, nhưng H. nhiều lần vẫn không làm được. Trong lúc nóng giận, do không kiềm chế được, cô L. đã dùng thước đánh vào mông H. dẫn đến có vết bầm. Gia đình đưa em H. đi bệnh viện và được chẩn đoán bị rối loạn stress sau sang chấn. Tát học sinh vì không thuộc bài: Trong tiết học chiều 19/12/2023, cô Đ.T.D.T., giáo viên Trường THCS Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã tát vào má em T.T.B.T., học sinh lớp 6. Cô T. tường trình, do đã nhắc nhở nhiều lần nhưng em T. vẫn không chú ý học, không thuộc bài nên cô đã tức giận. Biết sự việc, bà Nguyễn Thị M. (bà nội của em T.) cùng cha của em T. đến Trường, xông vào nắm tóc, đánh liên tiếp vào mặt nữ giáo viên. Sau sự việc, Trường THCS Mỹ An đã họp Hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm toàn trường. Về sự việc cô T. bị hành hung, Công an xã Mỹ An đang xử lý theo quy định pháp luật. Học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh chấn thương: Chiều 8/12/2023, tại Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TP HCM) trong giờ học, giáo viên môn công nghệ có dùng cây ăng-ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh vào bả vai em H.T.T.A. - học sinh lớp 8. Sau giờ học, T.A. về nhà và nói đau nhiều ở bả vai nên được gia đình đưa đi bệnh viện. Kiểm tra cho thấy học sinh này bị chấn thương vai. Ngay 9/12, Trường THCS Hồng Bàng đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm. Kỷ luật cảnh cáo giáo viên đánh học sinh gãy ngón tay: Chiều 4/10/2023, khi đi học về, con chị V.T.T (trú quận Tân Bình, TP HCM) kêu bị đau nhức ngón tay rất nhiều. Ba mẹ kiểm tra, thấy bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng. Sau khi gặng hỏi, bé M.K kể, bị cô giáo chủ nhiệm Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đánh bằng cây gõ nhạc cụ. Đến sáng 5/10, chị V.T.T đưa con đi khám và được xác định gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải. Hội đồng kỷ luật của Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã họp, thống nhất quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo cô N.T.S. Đình chỉ nữ giáo viên tát, đá cháu bé 3 tuổi trong lớp học: Chiều 14/7, Phòng GD&ĐT thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã đình chỉ dạy học cô giáo Lê Thị Phượng (SN 1984), giáo viên trường Mầm non Đông Sơn, TP Tam Điệp. Trước đó, ngày 13/7, cô Lê Thị Phượng, giáo viên được phân dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi sang lớp 3-4 tuổi và đã có hành động tát vào mặt, kéo lê, sau đó đá người cháu T. (khoảng 3 tuổi). >>> Xem thêm video: Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình.

Cán bộ trường túm cổ áo, đẩy nữ sinh vào tường: Ngày 11/4, trên mạng xã hội lan truyền clip về một cán bộ Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có hành động túm cổ áo, kéo, đẩy học sinh vào tường, áp sát vào mặt học sinh và lớn tiếng. Trong clip, nữ sinh chỉ biết khóc, sợ hãi. UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, giáo viên là tổng phụ trách đội có mời 3 học sinh lớp 6 lên phòng truyền thống để răn đe liên quan đến việc gây gổ, đánh nhau trong trường. Thầy giáo đánh hàng chục học sinh bị kỷ luật: Ngày 16/1, đại diện cha mẹ học sinh lớp 9 của Trường THCS Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết, họ không đồng tình trước việc xử lý thầy giáo V.Q.H (giáo viên dạy môn Toán) khi đánh học sinh ngay trong lớp học. Theo đó, thầy giáo này đã đánh hàng chục học sinh. Phòng GD&ĐT huyện Hòa Bình điều giáo viên này về trường khác mà không có hình thức kỷ luật nào. Trưởng phòng GD&ĐT khẳng định đây là hình thức kỷ luật vì từ một trường trung tâm về trường vùng sâu. Cô giáo đánh học sinh bầm mông vì không làm bài: Ngày 26/12/2023, Phòng GD&ĐT huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã có tờ trình gửi UBND huyện đề nghị xử lý kỷ luật cô giáo Ph.Th.L do vi phạm đạo đức nhà giáo. Theo báo cáo của Trường Tiểu học thị trấn Vũng Liêm, ngày 7/12, trong giờ làm bài tập toán, cô L. gọi nam sinh N.X.H (học sinh lớp 5) lên bảng làm bài tập. Cô L. hướng dẫn cách làm bài cẩn thận, nhưng H. nhiều lần vẫn không làm được. Trong lúc nóng giận, do không kiềm chế được, cô L. đã dùng thước đánh vào mông H. dẫn đến có vết bầm. Gia đình đưa em H. đi bệnh viện và được chẩn đoán bị rối loạn stress sau sang chấn. Tát học sinh vì không thuộc bài: Trong tiết học chiều 19/12/2023, cô Đ.T.D.T., giáo viên Trường THCS Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã tát vào má em T.T.B.T., học sinh lớp 6. Cô T. tường trình, do đã nhắc nhở nhiều lần nhưng em T. vẫn không chú ý học, không thuộc bài nên cô đã tức giận. Biết sự việc, bà Nguyễn Thị M. (bà nội của em T.) cùng cha của em T. đến Trường, xông vào nắm tóc, đánh liên tiếp vào mặt nữ giáo viên. Sau sự việc, Trường THCS Mỹ An đã họp Hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm toàn trường. Về sự việc cô T. bị hành hung, Công an xã Mỹ An đang xử lý theo quy định pháp luật. Học sinh lớp 8 bị giáo viên đánh chấn thương: Chiều 8/12/2023, tại Trường THCS Hồng Bàng (quận 5, TP HCM) trong giờ học, giáo viên môn công nghệ có dùng cây ăng-ten (thiết bị dùng để giảng bài) đánh vào bả vai em H.T.T.A. - học sinh lớp 8. Sau giờ học, T.A. về nhà và nói đau nhiều ở bả vai nên được gia đình đưa đi bệnh viện. Kiểm tra cho thấy học sinh này bị chấn thương vai. Ngay 9/12, Trường THCS Hồng Bàng đã có buổi làm việc với các bộ phận liên quan để có hướng xử lý đúng người, đúng việc, không bao che sai phạm. Kỷ luật cảnh cáo giáo viên đánh học sinh gãy ngón tay: Chiều 4/10/2023, khi đi học về, con chị V.T.T (trú quận Tân Bình, TP HCM) kêu bị đau nhức ngón tay rất nhiều. Ba mẹ kiểm tra, thấy bàn tay bên phải của bé có hiện tượng sưng. Sau khi gặng hỏi, bé M.K kể, bị cô giáo chủ nhiệm Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đánh bằng cây gõ nhạc cụ. Đến sáng 5/10, chị V.T.T đưa con đi khám và được xác định gãy xương ở vị trí nền của xương đốt ngón gần ngón 4 xương bàn tay phải. Hội đồng kỷ luật của Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã họp, thống nhất quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo cô N.T.S. Đình chỉ nữ giáo viên tát, đá cháu bé 3 tuổi trong lớp học: Chiều 14/7, Phòng GD&ĐT thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã đình chỉ dạy học cô giáo Lê Thị Phượng (SN 1984), giáo viên trường Mầm non Đông Sơn, TP Tam Điệp. Trước đó, ngày 13/7, cô Lê Thị Phượng, giáo viên được phân dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi sang lớp 3-4 tuổi và đã có hành động tát vào mặt, kéo lê, sau đó đá người cháu T. (khoảng 3 tuổi). >>> Xem thêm video: Khởi tố hiệu trưởng dâm ô 2 học sinh lớp 9 ở Hòa Bình.