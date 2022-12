3 bị can bị khởi tố giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng thế nào?

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, 3 bị can vừa bị khởi tố giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần và trong thời gian dài.

3 bị can này đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, đăng tải thời gian, chủ đề livestream lên trang mạng xã hội; kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet.

Đáng nói 3 bị can còn chuẩn bị sân khấu để bị can Nguyễn Phương Hằng livestream; đăng tải nội dung xúc phạm trên trang cá nhân và phục vụ cho bị can Hằng trong thời gian livestream trên Facebook.

Một nguồn tin cho biết, các buổi livestream trên Facebook của bị can Nguyễn Phương Hằng được tổ chức dưới sự giúp sức của nhiều người, hành vi của bị can Hằng và đồng phạm gây bức xúc trong dư luận, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang làm rõ hành vi một số người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.