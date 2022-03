Những lần bà Phương Hằng khoe hột xoàn làm “loá mắt” netizen

Tối 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng, 50 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Không chỉ nổi tiếng với những buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, bà Phương Hằng còn khiến mọi người chú ý nhờ vào khối tài sản khổng lồ. Được biết tới là một nữ đại gia có niềm đam mê lớn với hột xoàn, kim cương nên nhiều lần khi lên sóng livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đều đem khoe số kim cương mới tậu khiến netizen ai nhìn cũng trầm trồ. Đáng nhớ nhất có lẽ là bộ sưu tập kim cương "siêu to khổng lồ" trị giá "sương sương" vài chục triệu đô la của bà Phương Hằng. 19 chiếc nhẫn kim cương, viên nào viên nấy bằng size hột sầu riêng lẫn hột mít. Đặc biệt nhất trong số đó phải kể đến viên kim cương nước D, có trọng lượng 45 carat. Được biết, dù sở hữu bộ sưu tập lên đến hàng chục triệu đô cho những viên kim cương giá trị này, bà Phương Hằng đã quyết định sau này già, bà sẽ dành tặng cho ái nữ 1 - 2 viên mà con gái mình yêu thích. Ngoài những chiếc nhẫn kim cương size lớn, vợ ông Dũng "lò vôi" từng khoe khoảnh khắc đeo chiếc vòng full kim cương, một bên đeo đồng hồ và hai tay đeo kim cương to bằng hạt mít. Chỉ riêng chiếc vòng 400 carat thương hiệu Harry Winston của nữ doanh nhân đã có giá khoảng 2 triệu USD, tương đương căn biệt thự hoành tráng lệ 47 tỷ đồng. Bàn tay nặng trĩu kim cương siêu to khổng lồ của nữ doanh nhân khu du lịch Đại Nam từng là tâm điểm chú ý trên MXH. Việc đeo quá nhiều hột xoàn lên người khiến nhiều lần bà Phương Hằng bị chê lố, khoe của quá đà. Tuy nhiên, bà lại thấy hãnh diện vì điều đó vì tự kiếm tiền tự hưởng thụ. Không riêng gì kim cương, hột xoàn, bà Hằng còn có niềm đam mê với xe sang, hàng hiệu. Gần đây nhất nữ CEO khoe chiếc Rolls-Royce Wraith Series-1 màu hồng "bánh bèo" vô cùng bắt mắt, được bà vô cùng "sủng ái". Khi được hỏi giá trị chiếc xe, vợ ông Dũng "lò vôi" nói: "Rẻ mà! Có mấy triệu đô à". Câu nói của bà chủ Đại Nam khiến cộng đồng mạng ngã ngửa. Bà chủ khu du lịch Đại Nam còn có bộ sưu tập siêu xe khiến nhiều người phải choáng váng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: Saostar

