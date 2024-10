Hà Nội: xử lý 3.099 học sinh vi phạm giao thông trong 2 tuần

Theo Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, từ ngày 1- 14/10, thực hiện cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ đến trường, Cảnh sát giao thông thành phố xử lý 3.099 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh ; tạm giữ 1.657 phương tiện, trong đó, 2.806 vi phạm mũ bảo hiểm, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện 541 trường hợp, xử lý việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển 151.

Theo quy chế phối hợp, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi thông báo 1.904 trường hợp học sinh vi phạm về Sở GD&ĐT Hà Nội để chuyển về trường phối hợp xử lý.