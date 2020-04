2/4: Hải Phòng kiểm soát theo tinh thần “tỉnh nào phải ở yên tỉnh đó”

(Kiến Thức) - Chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, bắt đầu từ 6h00 ngày 2/4/2020 sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ cả đầu ra tại các cửa ngõ của thành phố. Nếu không có lý do cấp thiết, người dân quay trở lại theo tinh thần “tỉnh nào phải ở yên tỉnh đó”.

Hơn 300 phương tiện đã phải quay đầu trong ngày đầu “cách ly toàn xã hội”



Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 về “cách ly toàn xã hội”, lực lượng chức năng thành phố đã kiểm soát chặt chẽ tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố.

Tại các chốt, tất cả các phương tiện chở khách, chở người không được vào địa bàn Hải Phòng trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, các loại xe vận tải; xe phục vụ công việc cần thiết, xe chở hàng thì phải có hoá đơn. Còn tất cả các phương tiện khác đã được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe, không vào Hải Phòng.

Thống kê cho thấy, có khoảng hơn 300 phương tiện tại 6 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ thành phố đã phải quay đầu xe.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng có văn bản 2341/UBND-VX ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, quy định, từ 0h ngày 1/4/2020, các phương tiện chở khách, chở người không được vào Hải Phòng trừ trường hợp đặc biệtvì lý do công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp và các loại xe vận tải; Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài nhưng không quá 22h trong trường hợp thật sự cần thiết; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ bố trí tối đa 20% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà…

Sẽ siết chặt cả đầu ra trong ngày 2/4 theo tinh thần “tỉnh nào ở yên tỉnh đó”

Chiều 1/4, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng một số lãnh đạo ngành chức năng đi kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ như Chốt kiểm soát liên ngành dịch COVID-19 tại Trạm thu phí Đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng nhánh xuống đường 356 (quận Hải An), nhánh xuống đường 353 (quận Dương Kinh) và nhánh xuống QL.10, huyện An Lão; chốt kiểm soát tại chân cầu Nghìn (Huyện Vĩnh Bảo); Trạm thu phí QL.5, (huyện An Dương).

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã triệu tập cuộc họp với tất cả chốt trưởng các chốt kiểm soát để thống nhất việc triển khai đồng bộ nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo đến thời điểm này phải xác định rõ việc người vào Hải Phòng được hay không được. Bắt đầu từ 6h00 ngày mai 2/4/2020 thành phố sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ cả đầu ra tại các cửa ngõ của thành phố, nếu không có lý do cấp thiết thì vận động người dân phải quay trở lại theo đúng tinh thần “ tỉnh nào phải ở yên tỉnh đó ”.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu các lực lượng tập trung cao cho việc truy xét các trường hợp cho vào hay quay đầu xe, nếu đủ điều kiện vào thành phố mới thực hiện việc khai báo và kiểm tra y tế, đồng thời sớm điều động bố trí thêm nhân lực cho những chốt kiểm soát có nhiều lưu lượng phương tiện qua lại.

Đồng thời, đề nghị Sở GTVT nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan để đặt các biển báo, thông báo cho các phương tiện giao thông tại các địa điểm phù hợp để biết và thực hiện.