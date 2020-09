2 lần bị truy nã và chiêu trò đòi nợ của Hiếu Thái Dương

Hiếu Thái Dương khá nổi tiếng trong giới anh chị gốc Bắc tại Sài Gòn, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê, bảo kê. Trong những năm qua, nhiều vụ uy hiếp, khủng bố đòi nợ thuê trên địa bàn Sài Gòn, phần lớn có sự tham gia của nhóm Hiếu Thái Dương.



Theo Công an Q.3, Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên (đăng ký ngày 3/4/2017), địa chỉ trụ sở chính: 184 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12), do Bùi Công Hiếu làm giám đốc. Công ty còn có văn phòng tại số 102 đường số 32, P.Tân Phong (Q.7). Tuy nhiên, Hiếu thuê căn hộ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) để nhân viên công ty ở và hoạt động thu hồi nợ.



Đặc biệt hơn, Công an Q.3 phát hiện Bùi Công Hiếu đang có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Đối tượng Bùi Công Hiếu đang bị truy nã

Với danh nghĩa là công ty thu hồi nợ, Hiếu Thái Dương đã chỉ đạo đàn em dùng những chiêu trò nào?

Đàn em của Hiếu Thái Dương khai nhận, Lai khai được nhận vào công ty với nhiệm vụ lái xe, ở cùng Hiếu và một số nhân viên khác trong căn hộ tại Phước Kiển, H.Nhà Bè. Khi có việc, Lai sẽ điều khiển ôtô chở Hiếu và nhân viên đến các địa điểm mà công ty ký hợp đồng để đòi nợ. Đối với các con nợ không hợp tác, không trả tiền thì Hiếu sẽ chỉ đạo nhân viên tạt sơn để gây áp lực. Cũng giống như Lai, Minh thường xuyên chở Hiếu và nhân viên đi đòi nợ ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Còn Tú có mối quan hệ với Hiếu từ rất lâu, nên khi chuyển vào TP HCM sinh sống, Hiếu đưa Tú về căn hộ huyện Nhà Bè; đồng thời hỗ trợ anh ta công việc ở công ty. Đầu tháng 9/2020, Hiếu tổ chức họp toàn bộ nhân viên của công ty phổ biến việc tiến hành thu hồi nợ các hợp đồng đã ký, giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng. Không lâu sau đó, Tú được giao đi làm nhiệm vụ cùng với các anh em trong công ty.

Hiếu Thái Dương tuyển nhân viên đều là những đối tượng xăm trổ

phần lớn có tiền án, tiền sự. Sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Hiếu phân công cho đàn em đi đòi nợ. Đối với những ai không chịu trả nợ, chúng sẽ dùng nhiều hình thức để đe dọa, uy hiếp tinh thần từ việc gọi điện, nhắn tin cho đến tạt sơn, mắm tôm... Tất cả các hợp đồng đòi nợ thuê Hiếu sẽ hưởng lợi từ 30 đến 50%. Các đối tượng này còn khai làm theo chỉ đạo của Hiếu thực hiện nhiều vụ đòi nợ thuê với hình thức tương tự tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình...

Video: Đàn em Hiếu Thái Dương ném chất bẩn vào nhà hàng thì bị công an truy đuổi

Điều đáng nói, Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương đã bị Phòng CSQLHC về TTXH Công an TPHCM ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Riêng gã giám đốc bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) phát lệnh truy nã về hành vi tàng trữ bán trái phép chất ma túy trước đó.

Công ty không có giấy phép, bản thân phạm pháp bị truy nã nhưng Hiếu vẫn tuyển dụng đàn em, ký kết hàng trăm bản hợp đồng đòi nợ thuê cho thấy sự coi thường luật pháp của gã giám đốc.

Khám xét nơi ở tại H.Nhà Bè, lực lượng công an thu giữ hơn 100 bộ hợp đồng đòi nợ thuê và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Ngay sau khi đám đàn em bị bắt giữ, Hiếu và Toàn nhanh chóng bỏ trốn. Hiện Công an Q.3 đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và chuyển cho Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TPHCM cùng phối hợp tập trung xác minh, truy bắt để xử lý.

Theo cơ quan điều tra,