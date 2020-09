Vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở HN: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Ngày 18/9, TAND TP. Hà Nội tiếp tục mở lại phiên tòa dân sự, xét xử vụ án tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nguyên đơn trong vụ án là ông Nguyễn Nghĩa cùng vợ là bà Hoàng Thùy Linh, bị đơn là bà Vũ Thị Viễn, người được cho là đã khai tử bố mẹ chồng khi đang còn sống để bán đất.



Tại phiên tòa xét xử vụ con dâu khai tử bố mẹ chồng ở Hà Nội, bà Hoàng Thùy Linh khởi kiện bà Vũ Thị Viễn, buộc bà này trả lại nhà, đất cho ở nhờ tại thửa đất số 70 + 70A tờ bản đồ số 19, số 62A, ngõ 399 Âu Cơ (sổ cũ là tổ 7 cụm 1), phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà Hoàng Thùy Linh căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở số công chứng 225415 ngày 15/4/2015 tại văn phòng công chứng số 3 thành phố Hà Nội giữa bên chuyển nhượng là bà Vũ Thị Viễn với bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Nghĩa và bà Hoàng Thùy Linh; GCNQSDĐ số 10103091022 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 04/5/2015 mang tên Nguyễn Nghĩa và Hoàng Thùy Linh; hợp đồng cho ở nhờ và thông báo đòi nhà ở nhờ.

Vợ chồng ông Đỗ Văn Hợp và luật sư Đặng Văn Cường.

Về phía bị đơn, trong văn bản gửi đến các cơ quan tố tụng, bà Vũ Thị Viễn đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, song tất cả những lần mở tòa, bà Viễn đều có đơn xin xét xử vắng mặt.

Do phiên tòa mở lần này là lần thứ 6, mặc dù vắng mặt một số đương sự liên quan nhưng HĐXX vẫn tiến hành xét xử.

Sau phần xét hỏi công khai tại phiên tòa sáng 18/9, HĐXX xét thấy việc bà Viễn khai tử bố mẹ chồng khi 2 cụ vẫn đang còn sống có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Do đó, tòa án quyết định dừng phiên tòa để hội ý, sau khi hội ý thì tòa án xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm bởi vậy quyết định dừng phiên tòa và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội xem xét làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho vợ chồng ông Hợp cho biết, diễn biến phiên xét xử công khai tại phiên tòa sáng ngày 18/9, cả hội đồng xét xử và các luật sư đều nhận định trong vụ án này hành vi gian dối của bà Viễn khai tử bố mẹ chồng là rất rõ ràng. Bà Viễn phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi gian dối của mình, chịu trách nhiệm đối với những hậu quả do hành vi gian dối này gây ra.

Bởi vậy, tòa án đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ hành vi, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi gian dối đó có mục đích chiếm đoạt tài sản hay không, có thể làm mất tài sản của bố mẹ chồng hay không.

Nếu có căn cứ cho thấy hành vi gian dối này nhằm chiếm đoạt tài sản đã sang tên mất tài sản của hai cụ thì hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp này thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vụ án dân sự này sẽ bị đình chỉ để giải quyết theo thuê tục tố tụng hình sự.

“Trong vụ án này nguyên đơn là chị Linh khởi kiện đòi nhà đối với bà Viễn và yêu cầu ông Hợp và bà An phải ra khỏi nhà để trả nhà cho chị Linh. Còn 2 ông bà An, Hợp thì đề nghị hủy hợp đồng và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Viễn đã xác lập đối với chị Linh” – luật sư Cường cho biết.

Quan điểm của luật sư Đặng Văn Cường là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho của bà An và ông Hợp cho rằng nếu tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Linh thì bà An và ông Hợp mất nhà và ngược lại nếu chấp nhận yêu cầu khởi phản tố của ông Hợp và bà An thì chị Linh mất 12.000.000.000 đồng cho bà Viễn.

Thiệt hại chắc chắn sẽ xảy ra với một trong hai bên xuất phát từ hành vi gian dối của bà Viễn và sai phạm của các cơ quan chức năng trong việc xác nhận, thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục khai nhận thừa kế và chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng nếu hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội phạm về chức vụ như Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.. thì các tội danh này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.

“Bản thân bà An và ông Hợp chỉ yêu cầu tòa án xác định hai ông bà còn sống và hủy bỏ các giấy tờ khai tử đối với ông bà này không đúng quy định, trả lại nhà đất. Bản thân ông bà An, Hợp không muốn ai phải đi tù. Tuy nhiên, do vụ việc không thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại nên theo quy định của pháp luật, nếu bà An và ông Hợp không yêu cầu đề nghị xử lý hình sự nhưng xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự thì tòa án vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét hành vi có dấu hiệu tội phạm” – Luật sư Cường cho hay.

Vào năm 2005, chồng của bà Vũ Thị Viễn (64 tuổi, bị đơn) là ông Đỗ Mạnh Tiến qua đời. Bà Viễn đã đến phòng công chứng số 3 (TP. Hà Nội) thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế. Bà Viễn chỉ kê tên mình và 2 người con gái, còn bố mẹ chồng là ông Đỗ Văn Hợp (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (88 tuổi) - những người có quyền lợi hợp pháp ở hàng thừa kế thứ nhất - thì lại được kê khai là "đã chết" dù vẫn còn sống. Sau khi hoàn tất thủ tục kê khai để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Viễn đã bán toàn bộ thửa đất thừa kế cho chị Hoàng Thùy Linh (quận Ba Đình, TP. Hà Nội, là nguyên đơn của vụ việc). Đến gần 10 năm sau, chị Mai - con gái của bà Viễn thông báo cho vợ chồng ông Hợp về việc mẹ mình đã hoàn tất thủ tục bán và sang tên sổ đỏ cho người khác. Lúc này vợ chồng ông Hợp mới biết mảnh đất mình chia cho con trai đã bị bán. Giữa năm 2015, vợ chồng Linh đến nhận nhà thì bị ông Hợp và người thân ngăn cản vì cho rằng việc vụ bán nhà, đất này là trái phép khi chưa có sự đồng ý của vợ chồng ông. Ông Hợp cũng cho biết, mảnh đất ông chia cho con trai cả từ năm 1998 nhưng chưa có quyết định chia thừa kế hay giấy cho tặng. Đầu năm 2017, vợ chồng chị Linh làm thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đòi nhà và yêu cầu hủy sổ đỏ trong giao dịch trên ra TAND TP Hà Nội. Phiên tòa được mở rồi lại hoãn liên tục cho tới nay kéo dài đã nhiều năm với 25 lần ở các cấp với nhiều lý do khác nhau.

