2 cán bộ y tế nhận hối lộ, cho người qua chốt kiểm soát COVID-19

Tối ngày 28/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Cường (1992, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà và Vũ Thị Lan (SN 1984, trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - cán bộ trạm Y tế xã Tân Lễ về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự.

Hai cán bộ y tế Phạm Việt Cường và Vũ Thị Lan.

Đồng thời, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 2, điều 364 Bộ luật hình sự đối với hai bị can Nguyễn Trọng Đạt (SN 1984, trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) - cán bộ của công ty Cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Duy Việt (SN 1983 trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) - Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Thiên Sơn có trụ sở tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Kết quả điều tra cho thấy, với vai trò là cán bộ y tế thuộc tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Triều Dương (Hưng Hà) có nhiệm vụ kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 đối với người đi, vào Thái Bình, Phạm Việt Cường, Vũ Thị Lan đã nhận số tiền 3.500.000 đồng từ Nguyễn Trọng Đạt. Ngoài ra, Cường cùng với Lan nhận số tiền 5.000.000 đồng từ Nguyễn Duy Việt. . Riêng Lan 2 lần nhận tổng số tiền 15.000.000 đồng từ Nguyễn Duy Việt.

Sau khi nhận hối lộ, hai đối tượng trên đã để cho các nhân viên của hai công ty có giấy xét nghiệm COVID-19 quá hạn được qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đang điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

