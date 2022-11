14,5 tỷ tiền hối lộ từ AIC, cựu Bí thư Đồng Nai làm gì?

Trong 36 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC), hai bị can Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị truy tố 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Theo kết luận điều tra, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư.

Lợi dụng sự quen biết với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, bà Nhàn và đồng phạm sử dụng hàng loạt chiêu trò để Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, với trị giá hơn 665 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Để trúng những gói thầu này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Trần Đình Thành – cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai 14,5 tỷ đồng, ông Đinh Quốc Thái – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai 14,5 tỷ đồng và Phan Huy Anh Vũ – cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai 14,8 tỷ đồng.

Biệt phủ hàng ngàn mét vuông, với 3 mặt tiền của ông Trần Đình Thành tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai từng gây xôn xao dư luận (Ảnh: Tiền Phong).

Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Đình Thành khai đã dùng cương vị Bí thư Tỉnh ủy để tác động, chỉ đạo giúp cho Công ty AIC trúng 16 gói thầu. Ông Thành được bà Nhàn trực tiếp 6 lần chi tiền với tổng cộng 14,5 tỷ đồng.

Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng cuối năm 2010 khi ông Thành ra Hà Nội dự hội nghị, bà Nhàn đã chủ động gọi điện thoại mời qua Công ty AIC và ‘biếu quà’ với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Lần thứ 2 vào thời điểm gần Lễ Quốc khánh 2/9/2011, số tiền bà Nhàn đưa cho ông Thành là 1,5 tỷ đồng; việc này không có ai chứng kiến. Lần thứ 3 là vào khoảng năm 2012, bà Nhàn đi công tác phía Nam có ghé thăm ông Thành và gửi túi quà trị giá 2 tỷ đồng. Lần thứ tư cũng vào thời điểm năm 2012 khi ông Thành đi công tác Hà Nội, bà Nhàn đã chủ động gọi điện thoại mời ông Thành đến trụ sở Công ty AIC tham quan và có 5 tỷ đồng "tiền cá nhân" gửi ông Thành chi tiêu. Lần thứ 5, vào dịp 30/4/2013, bà Nhàn đi công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ và tặng ông Thành 2 tỷ đồng. Lần thứ 6, vào năm 2014, bà Nhàn mời cơm ông Thành tại trụ sở AIC và “có gói quà tặng” trị giá 3 tỷ đồng.

Lời khai của Trần Đình Thành cho thấy, phần lớn trong số tiền 14,5 tỷ đồng nhận từ bà Nhàn, ông đưa cho vợ gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, một phần ông giữ lại để chi tiêu cá nhân. Khi đưa, ông Thành không nói cho vợ biết về nguồn gốc số tiền từ đâu mà có.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Đình Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nói trên. Ngày 17/10/2022, trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình ông Thành đã nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC

Đối với ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra kết luận năm 2009, thông qua giới thiệu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái được bà Nhàn đặt vấn đề tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng các gói thầu.

Năm 2010, ông Thái ký Quyết định bổ sung chi phí thiết bị y tế cho dự án, mục đích là để Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ tỉnh xin vốn ngân sách trung ương nên Thái biết phải tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu các gói thầu thiết bị y tế. Trên cương vị Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, suốt quá trình thực hiện dự án, ông Thái là người quyết định các vấn đề liên quan đến dự án từ giai đoạn chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng…Từ sự “bật đèn xanh” này, ông Thái đã được bà Nhàn và Trần Mạnh Hà đưa hối lộ 14,5 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định từ năm 2009 đến 2020, ông Thái đã có 14 lần nhận tiền. Nhiều lần việc đưa – nhận hối lộ diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai.

Điển hình là dịp Tết năm 2014, bà Nhàn đến trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai và đưa cho ông Thái 2 tỷ đồng. Tại buổi gặp, bà Nhàn nói: "Công ty đã trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhờ anh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, liên quan tại tỉnh tạo điều kiện cho AIC thực hiện việc cung cấp thiết bị được thuận lợi".

Theo lời khai của cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái, số tiền 14,5 tỷ đồng được đưa cho vợ sử dụng vào việc đóng tiền học cho 2 con gái du học tại Mỹ. Số tiền còn lại được sử dụng vào mục đích cá nhân và chi phí một số việc trong gia đình.

Kết quả điều tra xác định ông Đinh Quốc Thái thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm; ngày 17/10/2022, trước thời điểm khởi tố bị can, gia đình ông Thái đã nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Đối với Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Sở Y tế, cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, Vũ biết Công ty AIC có mối quan hệ khăng khít với cựu Bí thư Trần Đình Thành. Với vai trò giám đốc bệnh viện, đại diện chủ đầu tư, ông Vũ tạo điều kiện để Công ty AIC trúng các gói thầu. Do đó, bà Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà sáu lần chi tiền cho ông Vũ với tổng số 14,8 tỷ đồng để cảm ơn.

Quá trình điều tra, ông Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đến nay, gia đình bị can đã nộp lại 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vũ “nhôm” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ