Quan lộ của cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai vừa bị bắt

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, vừa bắt tạm giam ông Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Trần Đình Thành - cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai để điều tra về tội nhận hối lộ. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Thái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Thành đương chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Trước đó vào ngày 18/10, lực lượng chức năng của Bộ Công an cũng phối hợp lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện khám xét tại chỗ ở và nơi thường trú của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo về việc khởi tố bị can đối với 2 ông đến Đảng ủy phường nơi 2 người này cư trú để thực hiện các thủ tục theo quy định của điều lệ Đảng. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở rộng điều tra vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng của Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Đinh Quốc Thái sinh năm 1959, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Nhà máy Quốc doanh Điện cơ Đồng Nai; Giám đốc Nhà máy điện cơ Đồng Nai; Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Đồng Nai; Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Năm 2018, Thủ tướng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Quốc Thái khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2006 – 2011, ông Thái đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình. Với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016, ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án. Ông Trần Đình Thành (sinh năm 1955, quê huyện Long Đất , Bà Rịa - Vũng Tàu) từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hơn hai nhiệm kỳ. Năm 2004, khi đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2001 - 2005). Tháng 12/2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010), ông Trần Đình Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tháng 9/2010, ông Trần Đình Thành tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Trần Đình Thành cũng từng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai và từng giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. >>> Mời độc giả xem thêm video 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối. Nguồn: THĐT

