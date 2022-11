Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC hối lộ cựu Bí thư Đồng Nai tiền tỷ

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ…xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kèm theo bản kết luận điều tra đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố 36 bị can về 5 tội danh nói trên. Đáng chú ý, trong số 36 bị can trên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị truy tố 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện bà Nhàn đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã. Hai bị can Trần Đình Thành - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Kết luận nêu rõ, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỷ đồng, ông Thái 14,5 tỷ đồng và cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức Công ty AIC và các công ty thành viên. Bị can này chỉ đạo nhiều thuộc cấp thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các công ty "quân xanh" để đảm bảo cho AIC được trúng thầu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập các ban nội bộ do bà Nhàn trực tiếp điều hành, giao những người thân tín của mình phụ trách, thực hiện việc điều chuyển dòng tiền thu lợi bất chính, hợp thức hóa để chi ngoài sổ sách cho các lãnh đạo thuộc Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, chủ đầu tư theo cơ chế do bà Nhàn đặt ra. Với phương thức thủ đoạn nói trên, năm 2007, trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, lợi dụng mối quan hệ, bà Nhàn đã nhờ Trần Đình Thành - Bí thư Tỉnh ủy giới thiệu, đặt vấn đề với Đinh Quốc Thái - Phó Chủ tịch (sau là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) và Bồ Ngọc Thu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Đồng Nai, đồng thời đề nghị Phan Huy Anh Vũ - Chủ đầu tư dự án này tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu. Chính vì được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị tạo điều kiện, Phan Huy Anh Vũ đã chỉ định Công ty Mediconsult làm đơn vị tư vấn điều chỉnh danh mục thiết bị y tế, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu là Công ty do bà Nhàn đề nghị. Bà Nhàn còn giới thiệu Hoàng Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc AIC và nhân viên cấp dưới làm việc với Nguyễn Công Tiến - Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới, thông đồng cùng Đơn vị Tư vấn, Đơn vị Thẩm định giá để đưa cấu hình kỹ thuật vào danh mục và giá như đề nghị của Công ty AIC. Đồng thời bị can Nhàn thiết lập, chuẩn bị hồ sơ cho các công ty "Quân xanh", đảm bảo cho Công ty AIC được trúng thầu. Sau khi đã thiết lập các mối quan hệ, thông đồng, móc ngoặc nói trên, bà Nhàn giao cho Hoàng Thị Thúy Nga, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AIC trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ, thực hiện liên hệ, thỏa thuận, chi tiền cho các cá nhân có liên quan cho đến khi Công ty AIC thực hiện xong dự án. Bản thân Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, bị can Nhàn đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn - Kế toán trưởng AIC điều chỉnh số liệu để mình ký báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012, 2013 trong hồ sơ dự thầu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu. Kết quả, Công ty AIC trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp (2 gói thầu xây lắp và 14/17 gói thầu thiết bị) tại Dự án với tổng số tiền 665,757 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi trái pháp luật hơn 148 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Sau khi trúng thầu, nữ bị can còn ký các phụ lục hợp đồng điều chỉnh mức phạt hợp đồng, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để Công ty AIC hưởng lợi trái phép, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thiệt hại cho Nhà nước (bao gồm tiền phạt hợp đồng) là hơn 152 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho biết, trong quá trình tham gia và trúng thầu tại dự án, Nhàn đã trực tiếp đưa tiền và chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc AIC đưa cho ông Trần Đình Thành 6 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng; đưa cho ông Đinh Quốc Thái 14 lần với tổng số tiền 14,5 tỷ đồng; đưa cho Phan Huy Anh Vũ 6 lần với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng vì đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán tại các gói thầu... Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu; lời khai của Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Thu, Anh Vũ và lời khai của nhân viên AIC và các nhân viên kỹ thuật, nhân viên nhóm hồ sơ, nhân viên kế toán, nhân viên thuộc bộ phận Ban Thư ký tài chính, sổ tay ghi chép của các nhân viên; lời khai, chứng từ, tài liệu của giám đốc, nhân viên các công ty làm "Quân xanh" cung cấp, đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hành vi của Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Đưa hối lộ", quy định tại Khoản 3, Điều 222 và Khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện Nhàn đã bỏ trốn, không hợp tác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cần xử lý nghiêm khắc.

