Cựu Bí thư Đồng Nai: Từ “biệt phủ” hàng nghìn m2 đến xộ khám

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành về tội nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Trần Đình Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai. Liên quan vụ án trên, ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị khởi tố tội nhận hối lộ. Bà Bồ Ngọc Thu - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Ông Phan Huy Anh Vũ - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 7 bị can khác cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Giao thông) Quá trình thực hiện, các bị can đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hành vi trên nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Giao thông) Hành vi của ông Trần Đình Thành cùng một số bị can đang được điều tra làm rõ. Điều khiến dư luận chú ý, mới đây một số cơ quan báo chí đưa tin về khối tài sản ông Thành đang sở hữu. (Ảnh: VTCNews) Theo đó, ngoài một biệt thự tại trung tâm TP Biên Hòa, vợ chồng ông Thành còn sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, với 3 mặt tiền tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Khu đất gồm 2 thửa, một thửa có diện tích gần 4,3 nghìn m2 xây dựng nhiều công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại bon sai, cây cảnh giá trị và thửa thứ 2 có diện tích hơn 2000m2 nằm kế bên. (Ảnh: Tiền Phong) Tại lễ khánh thành khu vườn vào ngày 13/3/2017, ông Thành từng cho biết: “Mảnh đất này trước đây gia đình chúng tôi mua sang nhượng lại từ những mảnh ruộng bé của nhiều hộ dân. Đất được bỏ hoang hóa, sau đó chúng tôi đã cải tạo mặt bằng để xây dựng. Với diện tích hơn 5.000m2, chúng tôi để phần lớn diện tích dành cho trưng bày, nuôi trồng bonsai". (Ảnh: VTCNews) Ông Trần Đình Thành (sinh năm 1955, quê huyện Long Đất , Bà Rịa - Vũng Tàu) từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hơn hai nhiệm kỳ. Năm 2004, khi đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2001 - 2005). (Ảnh: TTXVN) Tháng 12/2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010), ông Trần Đình Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tháng 9/2010, ông Trần Đình Thành tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Trần Đình Thành cũng từng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai và từng giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. >>> Mời độc giả xem thêm video Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc. Nguồn: Tin tức VTV24

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giam cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành về tội nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Trần Đình Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai. Liên quan vụ án trên, ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị khởi tố tội nhận hối lộ. Bà Bồ Ngọc Thu - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Ông Phan Huy Anh Vũ - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 7 bị can khác cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm Chủ đầu tư. (Ảnh: Báo Giao thông) Quá trình thực hiện, các bị can đã thông đồng, nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông thầu, gian lận trong đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hành vi trên nhằm giúp Công ty AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng. (Ảnh: Báo Giao thông) Hành vi của ông Trần Đình Thành cùng một số bị can đang được điều tra làm rõ. Điều khiến dư luận chú ý, mới đây một số cơ quan báo chí đưa tin về khối tài sản ông Thành đang sở hữu. (Ảnh: VTCNews) Theo đó, ngoài một biệt thự tại trung tâm TP Biên Hòa, vợ chồng ông Thành còn sở hữu khu đất rộng hàng ngàn mét vuông, với 3 mặt tiền tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Khu đất gồm 2 thửa, một thửa có diện tích gần 4,3 nghìn m2 xây dựng nhiều công trình xây dựng theo kiến trúc Nhật Bản và là nơi trưng bày nhiều loại bon sai, cây cảnh giá trị và thửa thứ 2 có diện tích hơn 2000m2 nằm kế bên. (Ảnh: Tiền Phong) Tại lễ khánh thành khu vườn vào ngày 13/3/2017, ông Thành từng cho biết: “Mảnh đất này trước đây gia đình chúng tôi mua sang nhượng lại từ những mảnh ruộng bé của nhiều hộ dân. Đất được bỏ hoang hóa, sau đó chúng tôi đã cải tạo mặt bằng để xây dựng. Với diện tích hơn 5.000m2, chúng tôi để phần lớn diện tích dành cho trưng bày, nuôi trồng bonsai". (Ảnh: VTCNews) Ông Trần Đình Thành (sinh năm 1955, quê huyện Long Đất , Bà Rịa - Vũng Tàu) từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai hơn hai nhiệm kỳ. Năm 2004, khi đang là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Đình Thành được Trung ương chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khóa VII (nhiệm kỳ 2001 - 2005). (Ảnh: TTXVN) Tháng 12/2005, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010), ông Trần Đình Thành được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Tháng 9/2010, ông Trần Đình Thành tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Trần Đình Thành cũng từng là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Đồng Nai và từng giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai. >>> Mời độc giả xem thêm video Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc. Nguồn: Tin tức VTV24