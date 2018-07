Vụ nổ trụ sở công an phường ở TP HCM: Bắt giam 8 đối tượng

(Kiến Thức) - 4 ngày sau khi xảy ra vụ nổ ở trụ sở công an phường 12, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng nghi vấn từ đó lần ra cả kế hoạch khủng bố nguy hiểm có liên quan tới các đối tượng phản động ở nước ngoài.

Chiều 5/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TPHCM) cách đây nửa tháng.

Hiện Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 đối tượng khác về tội “mua bán trái phép chất nổ”.

Hiện trường vụ nổ. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 14h10 chiều 20/6, nhiều người dân sống ở đường Trường Chinh (phường 12, quận Tân Bình) hốt hoảng khi nghe 2 tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy trước trụ sở Công an phường 12 có một xe máy vỡ nát, phía bên trong có nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng.

Vụ nổ khiến 3 người gồm: một nữ cán bộ công an, một nam cán bộ công an và một phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương.

Thời điểm trước lúc xảy ra vụ nổ, hệ thống camera an ninh quanh khu vực ghi nhận, có 2 thanh niên bịt kín mặt, đi trên xe gắn máy và khi đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe gắn máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các lực lượng Công an TPHCM đã được huy động đến hiện trường, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng.

Ban giám đốc Công an TPHCM đã xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và giao trực tiếp cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, truy xét.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 19h tối 20/6, công an đã xác định được các đối tượng nghi vấn.

Camera ghi lại hình ảnh hai đối tượng nghi vấn trước khi vụ nổ xảy ra. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Đến ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh, Thành khai nhận, được cha ruột, là Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai) giao cho nhiệm vụ chế tạo quả nổ.

Sau 7 lần thực hiện thử nghiệm tại cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3, thì Thành có giao lại cho cha của mình 2 quả nổ.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nhà của Thành. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà…

Cơ quan công an tiến hành tạm giữ cha con Khanh – Thành để điều tra.

Tại cơ quan công an, cha con Khanh – Thành khai nhận, có liên hệ với một đối tượng tên là Ngô Hùng (tự xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ).

Ngô Hùng phong cho Khanh chức danh “Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai” và phong cho con của Khanh, tức Thành, hàm “thiếu tướng”.

Để thực hiện phi vụ gây nổ các trụ sở cơ quan công an , Ngô Hùng đã chuyển cho Khanh 120 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của người nhà đối tượng này.

Sau đó, Khanh tổ chức cho người cháu quen biết là Dương Bá Giang (SN 1971, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nghiên cứu chế tạo chất nổ.

Sau khi nhận quả nổ được chế tạo thành công, Khanh mới giao 2 quả cho Vũ Hoàng Nam (SN 1996, ngụ quận Tân Bình), yêu cầu gây nổ tại trụ sở công an mà không giao địa điểm cụ thể.

Đến ngày 20/6, Nam đã cùng 1 đối tượng khác chọn mục tiêu gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Nam chính là người trực tiếp ném 2 trái nổ vào và cũng bị thương tích khi mảnh kính văng trúng.

Ngoài ra, Khanh còn giao một quả nổ khác cho đối tượng Nguyễn Xuân Phương (tự Hậu, SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), yêu cầu gây nổ tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa.

Tuy nhiên khi bị bắt giữ, Phương khai báo, do sợ Khanh sẽ giết người thủ tiêu nên đã mang quả nổ đến một nơi vắng vẻ để vứt bỏ, sau đó Phương báo cáo với Khanh là đã đặt chất nổ đúng địa điểm nhưng có thể quả nổ bị hư.

Từ lời khai các đối tượng, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng bắt giữ thêm Giang, Nam, Phương.

Ngoài ra, Khanh khai nhận, mua chất nổ từ một nhóm đối tượng tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát hình sự có mặt tại Đắk Mil phối hợp cùng công an địa phương đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng.

Các đối tượng khai nhận, có bán thuốc nổ TNT cho Khanh nhưng không hay biết Khanh sử dụng vào mục đích khủng bố.

Được biết, trong quá trình điều tra, khám phá vụ án nói trên, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an TPHCM.

Vào 14h chiều nay 5/7, Ban giám đốc TPHCM sẽ tổ chức họp báo để thông tin đến báo chí quá trình điều tra, khám phá vụ án nói trên.

Kiến Thức sẽ thông tin chi tiết đến bạn đọc...