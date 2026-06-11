Vĩnh Long: Gói thầu sửa chữa đường đal tại xã An Trường tiết kiệm 0 đồng sau chỉ định thầu

Gói thầu số 06 thuộc dự án sửa chữa các tuyến đường đal trên địa bàn xã An Trường, được Phòng Kinh tế xã An Trường chỉ định cho Công ty Miền Tây TV thực hiện với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý nguồn vốn sự nghiệp và hiệu quả đầu tư công tại dự án sửa chữa các tuyến đường đal trên địa bàn xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là quy trình lựa chọn nhà thầu tại gói thầu thi công xây lắp mang số hiệu 06.

Diễn biến quá trình gói thầu tiết kiệm 0 đồng tại xã An Trường

Hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là hệ thống đường đal, đóng vai trò huyết mạch trong việc thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống dân sinh tại khu vực xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long. Để duy tu và nâng cấp hệ thống này, ngày 21/04/2026, UBND xã An Trường đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND phê duyệt dự án sửa chữa các tuyến đường đal trên địa bàn xã. Tổng mức đầu tư của dự án được ấn định ở mức 2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của đơn vị. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 1,727 tỷ đồng.

Phòng Kinh tế xã An Trường đóng vai trò là chủ đầu tư, trực tiếp chịu trách nhiệm về quy mô, hiệu quả đầu tư cũng như việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Đến ngày 25/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã An Trường đã ký Quyết định số 56/QĐ-PKT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Tâm điểm của kế hoạch là gói thầu số 06: Thi công sửa chữa các tuyến đường đal trên địa bàn xã An Trường. Gói thầu này có giá trị dự toán là 1,727 tỷ đồng, được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu với loại hợp đồng trọn gói và thời gian thực hiện trong vòng 120 ngày.

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thông qua, Phòng Kinh tế xã An Trường đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chỉ định đơn vị thi công. Theo Quyết định số 58/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, đơn vị được chọn là Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Miền Tây TV. Đáng chú ý, giá trúng thầu được phê duyệt là 1,727 tỷ đồng, trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc, qua quá trình thương thảo và chỉ định thầu, ngân sách nhà nước không tiết kiệm được bất kỳ một đồng nào, hay nói cách khác, tỷ lệ tiết kiệm ở mức 0%.

Quyết định số 58/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Việc một gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu và đạt tỷ lệ tiết kiệm tuyệt đối bằng 0 không vi phạm các điều cấm của pháp luật, song luôn là một chỉ dấu đòi hỏi sự minh bạch tối đa từ phía chủ đầu tư. Nguồn vốn sự nghiệp, suy cho cùng, là tiền thuế của nhân dân, do đó mỗi quyết định chi tiêu đều cần đặt hiệu quả tài chính và tính tối ưu lên hàng đầu.

Năng lực của Công ty Miền Tây TV

Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Miền Tây TV (MSDN: vn2100651552) được thành lập 2019, có trụ sở tại số 781, Quốc lộ 53, ấp Đùng Đình, xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trong đó thế mạnh cốt lõi tập trung vào lĩnh vực hàng hóa và xây lắp dân dụng, giao thông.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến đầu tháng 06/2026, Doanh nghiệp này từng tham gia khoảng 21 gói thầu, trong đó trúng 14 gói, trượt 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 32.523.993.632 đồng (trong đó, với vai trò độc lập: 7.578.559.475 đồng, với vai trò liên danh: 24.945.434.157 đồng). Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 96.35%

Tại Phòng Kinh tế xã An Trường ngoài gói được chỉ định thầu đang phân tích nêu trên thì cũng cùng ngày 28/05/2026 doanh nghiệp này cũng đã trúng Gói thầu số 07: Thi công Đường nội bộ và Hệ thống thoát nước Chợ xã An Trường, trị giá 3.932.867.157 đồng với vai trò liên danh chính.

Góc nhìn chuyên gia về hiệu quả kinh tế

Để có cái nhìn khách quan và đa chiều về quy trình chỉ định thầu tại dự án này, cần đối chiếu trực tiếp với các quy định pháp luật mới nhất.

Theo luật sư Nguyễn Thị Hương, chuyên gia am hiểu sâu sắc về mảng đầu tư công, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện cốt lõi được quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Pháp luật cho phép chỉ định thầu, nhưng đồng thời cũng ràng buộc trách nhiệm cực kỳ lớn đối với chủ đầu tư trong việc đảm bảo năng lực của nhà thầu và hiệu quả kinh tế của gói thầu. Quyết định chỉ định thầu không đồng nghĩa với việc bỏ qua khâu thương thảo giá. Ngược lại, chủ đầu tư phải thể hiện bản lĩnh và năng lực quản lý của mình thông qua việc đàm phán để mang lại lợi ích cao nhất cho ngân sách nhà nước".

Cùng chung quan điểm phân tích về vấn đề tối ưu hóa ngân sách, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định mức tiết kiệm không phần trăm không phải là một vi phạm pháp luật nếu các trình tự thủ tục được làm đúng, nhưng nó là một điểm mờ về mặt hiệu quả tài chính. Một dự án đầu tư công thành công không chỉ được đo đếm bằng việc công trình hoàn thành đúng hạn, mà còn ở việc số tiền bỏ ra có thực sự xứng đáng với từng hạng mục hay không. Khi không có sự cạnh tranh của các đối thủ khác trên sàn đấu thầu rộng rãi, quá trình thương thảo giá giữa chủ đầu tư và nhà thầu được chỉ định chính là chốt chặn duy nhất để bảo vệ nguồn vốn. Việc chốt giá hợp đồng bằng đúng giá dự toán cho thấy chốt chặn này dường như chưa phát huy tối đa công năng.

Từ những phân tích khách quan nêu trên, có thể thấy gói thầu thi công sửa chữa các tuyến đường đal tại xã An Trường dù đã khép lại quá trình lựa chọn nhà thầu, song vẫn mở ra nhiều bài học về công tác quản lý tài chính công. Dư luận và người dân địa phương hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào sự minh bạch, trách nhiệm và năng lực điều hành của Phòng Kinh tế xã An Trường trong suốt quá trình giám sát nhà thầu Miền Tây TV thi công. Chỉ khi chất lượng công trình được khẳng định qua thời gian, những băn khoăn về con số "tiết kiệm không đồng" mới có thể được giải tỏa triệt để.