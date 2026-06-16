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[INFOGRAPHIC] Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Thể thao

[INFOGRAPHIC] Cape Verde tạo địa chấn trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Cape Verde kiên cường cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại bảng G World Cup 2026, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu giải.

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