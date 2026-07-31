Vitamin D không chỉ giúp chắc xương như bạn nghĩ

Từ lâu, Vitamin D đã được biết đến như một dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi để xây dựng hệ xương chắc khỏe. Thiếu hụt vi chất này khiến trẻ em dễ bị còi xương, còn người lớn tuổi phải đối mặt với nguy cơ rỗng xương, loãng xương và dễ gãy xương khi va chạm nhẹ. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu y khoa hiện đại công bố gần đây cho thấy vai trò của Vitamin D lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng biết.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí y học Neurology chỉ ra rằng, những người duy trì chỉ số Vitamin D ổn định ở độ tuổi trung niên có sự tích tụ protein Tau trong não thấp hơn hẳn nhiều năm sau đó. Protein Tau là nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào thần kinh và dẫn đến căn bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer. Việc nạp đủ Vitamin D được xem là một lá chắn tự nhiên hỗ trợ bảo vệ bộ não khi con người già đi.

Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học tại Đại học Augusta (Mỹ) còn phát hiện Vitamin D có thể giúp cơ thể trẻ lâu hơn. Loại vitamin này đóng vai trò như một "nắp bảo vệ" cho các đầu nhiễm sắc thể nơi lưu giữ thông tin di truyền của cơ thể. Bình thường, mỗi lần tế bào phân chia, các phần đầu này sẽ bị mòn dần đi, khiến cơ thể già nhanh và dễ sinh bệnh. Việc duy trì đủ Vitamin D giúp giảm bớt tốc độ mòn này, từ đó giữ cho các tế bào khỏe mạnh lâu hơn và làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Đối với hệ thống miễn dịch, Vitamin D đóng vai trò như một chất điều hòa phản ứng viêm tự nhiên. Nhiều khảo sát lâm sàng từ các trung tâm y tế lớn ghi nhận việc thiếu hụt Vitamin D có liên quan trực tiếp đến sự gia tăng các bệnh tự miễn mạn tính như viêm khớp dạng thấp, xơ cứng rải rác hay lupus ban đỏ. Bổ sung đầy đủ vi chất này giúp hệ miễn dịch hoạt động đúng hướng và bớt tấn công nhầm vào các mô khỏe mạnh trong cơ thể.

Ngoài ra, Vitamin D còn tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Các thụ thể tiếp nhận Vitamin D xuất hiện rất nhiều ở những vùng não chịu trách nhiệm điều tiết cảm xúc. Việc thiếu hụt Vitamin D thường đi kèm với tình trạng mệt mỏi, suy giảm năng lượng và dễ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Nhiều thử nghiệm cho thấy những người gặp vấn đề tâm trạng khi được bổ sung đầy đủ Vitamin D đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tinh thần.

Dù mang lại rất nhiều lợi ích vượt trội, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo người dân không nên tự ý uống Vitamin D liều cao mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Lượng Vitamin D an toàn nhất vẫn nên đến từ việc tắm nắng sớm đúng cách, ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như cá hồi, trứng, nấm hoặc sử dụng thực phẩm bổ sung theo đúng liều lượng khuyến nghị.