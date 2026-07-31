Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Cận cảnh Toyota GRMN Corolla gần 1,7 tỷ - xe đắt nhất dòng Corolla

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota GRMN Corolla gần 1,7 tỷ - xe đắt nhất dòng Corolla

Với chỉ 730 chiếc được bán trên toàn cầu, Toyota GRMN Corolla phiên bản đặc biệt đang đi theo chiến lược tạo ra sự khan hiếm giống các hãng siêu xe nổi tiếng.

Nguyễn Anh
Toyota chính thức giới thiệu GRMN 2027, phiên bản hiệu năng cao được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla. Chiến binh tốc độ này nâng cấp toàn bộ từ khung gầm, khí động học, động cơ... Theo Toyota, "GRMN" viết tắt của cụm từ "Gazoo Racing tuned by the Meister of Nürburgring" - danh hiệu cao nhất dành cho các dòng xe hiệu năng đặc biệt của Toyota.
Toyota chính thức giới thiệu GRMN 2027, phiên bản hiệu năng cao được phát triển dựa trên mẫu hatchback Corolla. Chiến binh tốc độ này nâng cấp toàn bộ từ khung gầm, khí động học, động cơ... Theo Toyota, "GRMN" viết tắt của cụm từ "Gazoo Racing tuned by the Meister of Nürburgring" - danh hiệu cao nhất dành cho các dòng xe hiệu năng đặc biệt của Toyota.
Với Toyota GRMN Corolla mới, nhiều người có thể tự hỏi mẫu xe này thực sự dành cho ai. Mẫu xe này vừa được công bố giá bán chính thức, khởi điểm từ 64.360 USD (khoảng hơn 1,69 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế hay khoản chênh lệch đại lý.
Với Toyota GRMN Corolla mới, nhiều người có thể tự hỏi mẫu xe này thực sự dành cho ai. Mẫu xe này vừa được công bố giá bán chính thức, khởi điểm từ 64.360 USD (khoảng hơn 1,69 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển, thuế hay khoản chênh lệch đại lý.
Với giá bán khá cao, GRMN Corolla trở thành phiên bản đắt nhất từ trước đến nay của dòng Toyota Corolla. Không chỉ đắt hơn 50% so với đàn anh GR Corolla, Toyota GRMN Corolla còn có mức giá cao hơn không ít mẫu xe thể thao hạng sang đang bán trên thị trường.
Với giá bán khá cao, GRMN Corolla trở thành phiên bản đắt nhất từ trước đến nay của dòng Toyota Corolla. Không chỉ đắt hơn 50% so với đàn anh GR Corolla, Toyota GRMN Corolla còn có mức giá cao hơn không ít mẫu xe thể thao hạng sang đang bán trên thị trường.
Nếu chỉ nhìn vào thông số, bài toán dường như không hợp lý. Tuy nhiên, Toyota không cố thuyết phục khách hàng rằng GRMN Corolla là món hời về hiệu năng vận hành. Thay vào đó, hãng đang làm điều thú vị hơn, đó là bán sự độc quyền theo cách mà Ferrari, Porsche, Lamborghini hay McLaren đã làm trong nhiều thập kỷ.
Nếu chỉ nhìn vào thông số, bài toán dường như không hợp lý. Tuy nhiên, Toyota không cố thuyết phục khách hàng rằng GRMN Corolla là món hời về hiệu năng vận hành. Thay vào đó, hãng đang làm điều thú vị hơn, đó là bán sự độc quyền theo cách mà Ferrari, Porsche, Lamborghini hay McLaren đã làm trong nhiều thập kỷ.
Sẽ không bất ngờ nếu Toyota sẽ nhanh chóng bán hết toàn bộ số 730 chiếc GRMN Corolla hiệu nang cao này cho khách hàng toàn cầu. Nếu xem GRMN Corolla chỉ đơn thuần là bản nâng cấp của GR Corolla thông thường, mức giá trên quả thực khó biện minh.
Sẽ không bất ngờ nếu Toyota sẽ nhanh chóng bán hết toàn bộ số 730 chiếc GRMN Corolla hiệu nang cao này cho khách hàng toàn cầu. Nếu xem GRMN Corolla chỉ đơn thuần là bản nâng cấp của GR Corolla thông thường, mức giá trên quả thực khó biện minh.
Xe chỉ có 2 lựa chọn màu sơn, vẫn dùng màn hình thông tin giải trí 8 inch khá khiêm tốn và không có tùy chọn hộp số tự động. Ngoài ra, Toyota GRMN Corolla chỉ có thể chở theo 2 người, bao gồm 1 người lái và 1 hành khách.
Xe chỉ có 2 lựa chọn màu sơn, vẫn dùng màn hình thông tin giải trí 8 inch khá khiêm tốn và không có tùy chọn hộp số tự động. Ngoài ra, Toyota GRMN Corolla chỉ có thể chở theo 2 người, bao gồm 1 người lái và 1 hành khách.
Công suất của mẫu xe này giữ nguyên ở mức 300 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại tăng từ 400 Nm lên 410 Nm so với GR Corolla 2026 tiêu chuẩn vốn có giá khởi điểm 40.520 USD. Trọng lượng của xe giảm 30 kg một phần nhờ loại bỏ hàng ghế sau.
Công suất của mẫu xe này giữ nguyên ở mức 300 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại tăng từ 400 Nm lên 410 Nm so với GR Corolla 2026 tiêu chuẩn vốn có giá khởi điểm 40.520 USD. Trọng lượng của xe giảm 30 kg một phần nhờ loại bỏ hàng ghế sau.
Toyota đồng thời cũng bổ sung các tấm thân vỏ bằng sợi carbon, mâm rèn, lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 và hệ thống giảm xóc monotube chuyên dụng cho mẫu xe hiệu năng cao GRMN Corolla.
Toyota đồng thời cũng bổ sung các tấm thân vỏ bằng sợi carbon, mâm rèn, lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 và hệ thống giảm xóc monotube chuyên dụng cho mẫu xe hiệu năng cao GRMN Corolla.
Bên cạnh đó, các kỹ sư của Toyota còn tinh chỉnh hệ dẫn động bốn bánh, trang bị hộp số sàn 6 cấp với tỷ số truyền ngắn hơn và hệ thống phun nước làm mát dành cho việc chạy liên tục trên đường đua cho mẫu xe này. Những nâng cấp này đều đáng giá nhưng không phải kiểu nâng cấp có thể khiến giá xe tăng gần gấp đôi.
Bên cạnh đó, các kỹ sư của Toyota còn tinh chỉnh hệ dẫn động bốn bánh, trang bị hộp số sàn 6 cấp với tỷ số truyền ngắn hơn và hệ thống phun nước làm mát dành cho việc chạy liên tục trên đường đua cho mẫu xe này. Những nâng cấp này đều đáng giá nhưng không phải kiểu nâng cấp có thể khiến giá xe tăng gần gấp đôi.
Trên thực tế, nhiều chủ xe GR Corolla hoàn toàn có thể tháo hàng ghế sau, lắp hệ thống treo mua ngoài và dùng lốp bám đường hơn mà chỉ cần chi số tiền ít hơn rất nhiều so với mức giá Toyota đưa ra. Tuy nhiên, đó không phải mục tiêu của mẫu xe này. Toyota sẽ chỉ sản xuất 730 chiếc GRMN Corolla trên toàn thế giới và mỗi xe đều có bảng số thứ tự riêng.
Trên thực tế, nhiều chủ xe GR Corolla hoàn toàn có thể tháo hàng ghế sau, lắp hệ thống treo mua ngoài và dùng lốp bám đường hơn mà chỉ cần chi số tiền ít hơn rất nhiều so với mức giá Toyota đưa ra. Tuy nhiên, đó không phải mục tiêu của mẫu xe này. Toyota sẽ chỉ sản xuất 730 chiếc GRMN Corolla trên toàn thế giới và mỗi xe đều có bảng số thứ tự riêng.
Con số 730 thường gắn với các siêu xe biểu tượng hơn là một mẫu xe hatchback hiệu năng cao. Nếu Toyota sản xuất 7.300 chiếc, phần lớn sức hút của GRMN Corolla có lẽ sẽ biến mất ngay lập tức. Khi đó, người yêu xe sẽ bắt đầu so sánh giá của xe với Toyota GR Corolla, Honda Civic Type R hay thậm chí Porsche Cayman đã qua sử dụng.
Con số 730 thường gắn với các siêu xe biểu tượng hơn là một mẫu xe hatchback hiệu năng cao. Nếu Toyota sản xuất 7.300 chiếc, phần lớn sức hút của GRMN Corolla có lẽ sẽ biến mất ngay lập tức. Khi đó, người yêu xe sẽ bắt đầu so sánh giá của xe với Toyota GR Corolla, Honda Civic Type R hay thậm chí Porsche Cayman đã qua sử dụng.
Tuy nhiên, khi số lượng sản xuất chỉ là 730 chiếc, cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn. Người mua không còn hỏi liệu xe có đáng tiền một cách khách quan hay không, mà bắt đầu băn khoăn về việc liệu mình có còn cơ hội nào khác để sở hữu một chiếc như vậy nữa hay không. Khách hàng đủ khả năng tài chính sẽ có câu trả lời vào cuối mùa hè năm nay khi GRMN Corolla chính thức được mở bán.
Tuy nhiên, khi số lượng sản xuất chỉ là 730 chiếc, cuộc chơi sẽ thay đổi hoàn toàn. Người mua không còn hỏi liệu xe có đáng tiền một cách khách quan hay không, mà bắt đầu băn khoăn về việc liệu mình có còn cơ hội nào khác để sở hữu một chiếc như vậy nữa hay không. Khách hàng đủ khả năng tài chính sẽ có câu trả lời vào cuối mùa hè năm nay khi GRMN Corolla chính thức được mở bán.
VIdeo: Xem chi tiết Toyota GRMN Corolla hiệu năng cao bản giới hạn.
Nguyễn Anh
#Toyota GRMN Corolla hiệu năng cao #Toyota GRMN Corolla 2026 mới #giá xe Toyota GRMN Corolla 2026 #Toyota GRMN Corolla bản giới hạn #Toyota GRMN Corolla đắt nhất #ra mắt Toyota GRMN Corolla 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT